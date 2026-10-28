朱咪咪大馬登台現極瘦身材 自揭戒澱粉體重驟降 睇清低碳飲食宜忌

資深歌手朱咪咪（咪咪姐）日前獲邀遠赴馬來西亞關丹登台商演，更與陶大宇驚喜合體，場面熱鬧。不過，有網民將後台「捕獲」咪咪姐的合照上載至社交平台後，其極瘦身形隨即惹起廣泛關注，甚至一度傳出患病謠言。對此，她親自開腔回應，粉碎大病傳聞。



據網民於小紅書分享的照片所見，咪咪姐當晚頂著一頭蓬鬆的棕紅色短捲髮，身穿鮮藍色蕾絲花邊拼接黑色的華麗演出服。令人震驚的是，她昔日飽滿的標誌性「蘋果肌」已全然消失，雙頰嚴重凹陷，手臂更顯得纖幼見骨。當她站在身形挺拔的陶大宇身旁時，更顯單薄嬌小。如此斷崖式暴瘦，令不少看著她長大的粉絲大感心痛，紛紛憂心其健康狀況。

朱咪咪早前因為突然暴瘦引大批粉絲擔憂。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

慶功宴胃口大開 精神奕奕全無病容

雖然外型顯得極度消瘦，但咪咪姐的體力與精神狀態卻未受影響。在演唱會圓滿落幕後，她與陶大宇及一眾幕後工作人員齊聚當地的慶功飯局。席間咪咪姐心情大靚，盡情享受豐富的大馬地道美食，更與眾人言談甚歡、笑聲不斷。私底下的她中氣十足、精神奕奕，完全沒有顯露任何病態或虛弱之感。

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自揭暴瘦全因晚飯戒澱粉 驗身報告一切正常

面對外界對其健康狀況的揣測，咪咪姐早前接受訪問時坦承，自己的體重確實狂跌了十多磅，但直言絕非大病纏身。她透露暴瘦全因自己近期調整了飲食習慣，在晚飯時段大幅減少攝取澱粉質，才讓體重自然下調。

咪咪姐更強調自己健康意識極高，每年都會定期進行詳細的身體檢查。她向大家派發定心丸，指最新的報告結果顯示各項健康指數一切正常，呼籲廣大關心她的粉絲大可放心。

低碳飲食之所以在香港大行其道，主要因為減重效果看似快速。在大幅減少碳水化合物攝取後，身體會消耗肝糖並排出大量水分，令減肥初期的體重下降速度極快，令減肥人士迅速有成功感。

低碳飲食的好處與執行原則

減少精製澱粉攝取有助降低餐後血糖波動。當白飯、白麵包、含糖飲品等快速吸收碳水減少，血糖上升幅度會較平緩，對二型糖尿病患者尤其有參考價值。一項系統性回顧與統合分析發現，低碳飲食（研究定義為碳水化合物佔每日熱量低於40%）在6個月時HbA1c降幅較傳統高碳水飲食明顯，但12個月時差異收窄，同時改善三酸甘油脂及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）水平；但研究亦提醒，長期效果很取決於依從性與碳水質素，並非「戒澱粉就一定好」（Snorgaard et al., BMJ Open Diabetes Res Care 2017）。

低碳飲食宜多攝取優質蛋白質與健康脂肪

減少碳水化合物後，身體需要其他能量來源。市民應多選擇優質蛋白質，如深海魚、雞肉、雞蛋及豆腐。脂肪方面，可從牛油果、堅果及橄欖油中攝取健康油脂。在茶餐廳點餐時，可考慮選擇煎雙蛋配鮮牛肉，或者蒸魚等原型食物。

忌「一刀切」完全戒絕碳水

除了追求極端生酮飲食的人士外，一般低碳飲食並不提倡零碳水。長期缺乏碳水化合物可能會導致脫髮、情緒暴躁、女性月經失調等問題。大家可將日常的精製澱粉（白飯、白麵包）替換為低升糖指數（GI）的複合碳水，如番薯、藜麥或糙米，讓身體慢慢適應。

朱咪咪於晚餐時段減碳水屬溫和低碳，並非全日極低碳。低碳飲食有其可取之處，若長期嚴重缺乏碳水化合物對身體也會有負面影響。

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長者戒澱粉恐肌肉流失？

低碳飲食不宜極端長期執行的原因，是蛋白質與脂肪質素容易被忽略。當碳水被大幅削減，不少人會以紅肉、加工肉類、牛油及忌廉補足熱量，飽和脂肪比例隨之上升；統合分析顯示，低碳飲食雖然多數能降低三酸甘油脂並略升HDL-C，但部分人士的LDL-C（低密度脂蛋白膽固醇）反而上升，反應因人而異（Mansoor et al., Br J Nutr 2016）。

更值得關注的是長期全因死亡率證據：一項涵蓋15,428名美國成年人的ARIC前瞻性隊列研究發現，碳水化合物攝取量與全因死亡率呈U形關係，極低碳（低於約40%能量）及極高碳飲食均與較高死亡風險相關，而適度攝取（約50%至55%）者風險最低（Seidelmann et al., Lancet Public Health 2018）。

此外，長期熱量與碳水不足會令身體分解肌肉蛋白供能，長者本身肌肉量已逐年流失，若再極端戒澱粉，肌少症、骨質疏鬆及跌倒風險都會增加；《BMJ》的統合分析亦提醒，低碳飲食在6個月後的效果與其他飲食法差異收窄，12個月後的證據確定性只屬低至中等，說明長期極端低碳飲食既難持續，也未必帶來額外好處（Goldenberg et al., BMJ 2021）。

哪些人不適合低碳飲食？

低碳飲食並非人人皆宜，部分人士必須先諮詢醫生意見，切忌盲目跟風。

肝腎功能欠佳人士：低碳飲食往往伴隨高蛋白質攝取，會大幅增加腎臟代謝負擔，隨時令病情惡化。



糖尿病患者或正服用降糖藥的人士：突然大幅減少碳水化合物可能會引發致命的低血糖症。



孕婦、哺乳期婦女及發育中的青少年：需要全面且充足的營養素來支持胎兒發育或自身成長，嚴格限制碳水化合物會嚴重影響健康與大腦發展。



每日食幾多碳水先夠？

根據衞生署轄下 「活出健康新方向」引述世界衞生組織（WHO）與聯合國糧食及農業組織（FAO）的數據，健康人士每天從碳水化合物中攝取的能量，應佔每日總能量攝取量的55%至75%。若以一個每日需要攝取2000千卡的成年人為例，每天大約需要攝取275至375克碳水化合物。

香港食物安全中心發布的 《能量及營養素》指引 亦列明，在2000千卡的膳食中，一般人每天應攝取約300克碳水化合物。這三百克的份量，最好來源於複合碳水化合物，如全穀物、蔬菜或天然糖分。

至於慢性病患者，尤其是糖尿病人士，更要小心計算醣質。衞生防護中心的糖尿病飲食建議強調，病人講求適當分配日常正餐、湯水、水果及小食中的醣質攝取量。只要依照健康飲食金字塔的比例，以穀物類為主食，定時定量，便能有效控制血糖波動。

碳水化合物從來不是毒藥。關鍵在於選擇低升糖指數（GI）的原型食物，例如將白飯換成糙米、番薯或藜麥。只要份量拿捏準確，依然可以吃著澱粉瘦下來。

本文僅供參考，不能取代專業醫生意見。