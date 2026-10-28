黃心穎泥鯭結婚3週年慶皮革婚　留家打邊爐捧青菜當收花超貼地

前港姐黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）不知不覺已攜手走過3個年頭。婚後生活一直過得低調踏實且不時放閃，適逢兩人結婚3周年紀念日，黃心穎在IG上載多張相片大方放閃，記錄兩人的平淡日常。



黃心穎與泥鯭不知不覺已攜手走過3個年頭。(IG圖片)

披皮褸慶皮革婚甜蜜放閃

西方傳統習俗將結婚3週年稱為「皮革婚」（Leather Anniversary）。相片中黃心穎特意披上型格黑色皮褸應節，雙手捧著老公泥鯭所送的一大束玫瑰花，對著鏡頭展露燦爛笑容；泥鯭則以灰色T恤便服示人，親自掌鏡與太太貼頭自拍，恩愛之情溢於言表。

黃心穎泥鯭慶祝結婚3週年。（IG@jacquelinebwong）

留家打邊爐青菜當收花超貼地

兩公婆亦沒有大費周章出外吃燭光晚餐，反而選擇回歸平淡留在家中簡單打邊爐度過。只見她搞笑地將一盆青菜當作花束捧在手上，並幽默寫上「Bouquet #2」，更附上一家四口（兩夫妻加兩隻愛犬）的表情符號，甜蜜又貼地。黃心穎亦特別曬出家中毛孩的近照，相中只見她伸手與兩隻乖巧坐在地板上的愛犬互動，畫面非常溫馨。黃心穎在帖文中寫道：「It's interesting to learn what each new anniversary is called. And here we are, happy "leather" anniversary.」一家四口的生活幸福滿瀉。

簡簡單單度過。（IG@jacquelinebwong）

一盆青菜當第二束花。（IG@jacquelinebwong）