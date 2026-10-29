林寶玉升呢亞洲心動娛樂首席營運官　擲七位數首爾辦泰劇見面會

林寶玉近日動作多多，除了出任姚正菁經理人外，更獲邀成為亞洲心動娛樂董事陳偉傑邀請出任該公司首席營運官COO，負責管理及投資影視、娛樂項目，除早前女團選拔外，早前在首爾立方體會議中心舉辦泰劇《宿敵戀人》粉絲見面會，劇中演員盛裝出席，包括：Jan 姐、余晶晶、Kapook、西施，吸引不少韓迷前往朝聖。

《宿敵戀人》粉絲見面會。（公關提供）

左起：Jan 姐、晶晶、Kapook、西施。（公關提供）

掌舵高層斥七位數首爾辦見面會

榮升主辦單位高層的林寶玉笑稱自己「公器私用」，首炮投資韓國活動盼去當地購物，但因檔期問題而無法赴會：「我諗住可以過去睇吓啲新衫，又睇吓韓國嘅偶像文化，對公司即將成立女團、經理人嗰邊嘅工作都有好大嘅幫助。雖然自己唔係睇好多泰國嘅劇集，但係都知近年喺亞洲崛起，所以見到呢個project嘅時候都即刻拍板。我希望有機會將佢哋帶嚟香港，現階段仲傾緊合作嘅細節，希望呢次韓國嘅第一擊成為我哋嘅生招牌。」

林寶玉表示盼繼續投資大型活動項目，令公司業務拓展東亞不同地區：「其實淨係呢一次fans meeting已經投資咗七位數，但係我哋着眼嘅回報唔係錢，而係令到其他地區嘅藝人、製作公司會認識我哋呢一個品牌，認為我哋係可靠、有決心發展娛樂事業。」

「最美經理人」的林寶玉（Connie）。（公關提供）

陳偉傑攜李芷菱赴韓坐鎮

活動時雖然林寶玉未能出席，但亞洲心動娛樂董事陳偉傑及亞洲小姐李芷菱仍到赴當地支持，主演泰劇《宿敵戀人》的Janhae（Jan）、Jingjing（余晶晶）、Kapook、Ciize（西施），以及劇中吉祥物JEWEL唯一同台場次。Jan姐、余晶晶合唱《宿敵戀人》歌曲《Don't wanna, But I Do》外，Kapook與Ciize、Jan與Jingjing兩對更雙人互動遊戲，掀起全日活動高潮。開場時眾人先用韓文向Fans打招呼，見到大量中文燈牌時「轉台」講中文：「謝謝大家特地飛這麼遠來看我們，非常愛你們！」。台上Jan姐突然向晶晶告白：「Do you want to be mine?」，搞到平時霸氣十足的晶晶怕羞臉紅，成為經典名場面。

（左3）亞洲心動娛樂董事陳偉傑及（左4）亞洲小姐李芷菱。（公關提供）

活動尾聲時，Jan姐多謝海外Fans支持：「完全無諗過一部劇能夠將咁多來自不同國家嘅粉絲聚埋一齊，見到台下全場揮舞嘅應援手燈非常想喊，未來無論喺音樂定戲劇上都會繼續帶來更好嘅作品回饋大家。」由於首爾場次係唯一有吉祥物JEWEL登台，眾人笑稱JEWEL台上「手短腳短」好搶鏡頭，Jan同晶晶台上輪流與JEWEL互動、捏布偶臉蛋同擺搞笑姿勢。