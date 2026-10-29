62歲岡山一無預警娶細33歲女演員　29歲新娘甜喊：要活得長長久久

日本資深實力派演員岡山一（おかやまはじめ）於10月27日無預警透過個人社交平台宣布婚訊，透露已於10月23日與年輕他足足33歲、從事戲劇相關工作的杜菜摘正式註冊結婚。這段年齡相差超過30歲的「父女戀」修成正果，消息曝光後隨即在日本網絡掀起高度關注與熱議。



現年62歲的岡山一是日本演藝界的「金牌綠葉」。（IG@tx_banshaku）

62歲金牌綠葉無預警報喜

岡山一在貼文中曬出一張面帶微笑、謙遜低頭致意的照片，以極為客氣的語氣向外界報喜，坦言這是一段年齡差距懸殊的婚姻，但承諾兩人會攜手努力構築溫暖家庭，文末更發揮幽默本色搞笑補上一句：「看來不長壽一點也不行呢！」目前他正與女星栗山千明合演熱播中的《晚酌的流派5》，喜訊傳出後，該劇劇組亦第一時間在社交平台留言送上誠摯祝賀，替這位劇中元老感到高興。

岡山一無預警宣佈與比年輕他33歲的女星杜菜摘結婚。（IG@hazimeokayama）

《晚酌的流派》劇組亦留言祝賀岡山一新婚。（X@tx_banshaku）

現年62歲的岡山一出生於1964年，早在1987年便加入劇團「ラッパ屋」，累積演藝資歷超過30年，是日本電視圈出名的高出鏡率「金牌綠葉」。他近年參演過多部膾炙人口的影視作品，包括NHK晨間劇《歡呼》、《歡迎回來百音》、《紅豆麵包》等；而在東京電視台人氣深夜劇《晚酌的流派》系列中，他飾演房地產公司店長「海野二郎」一角亦大受觀眾喜愛。

岡山一與日本女星栗山千明合演的劇集《晚酌的流派》，深受觀眾喜愛。（IG@tx_banshaku）

29歲杜菜摘放閃甜喊：要活得長長久久

新娘杜菜摘亦同步於個人X（前稱Twitter）平台發文報喜，並首度公開兩人的溫馨同框合照。面對外界高度矚目的33歲巨大年齡差距，現年29歲的杜菜摘坦然處之，笑稱連他們自己都對「人生未知會發生甚麼事」的趣味感到驚奇。她感性表示兩人的生活沒有任何浮誇排場，「平平淡淡就好，正因為平淡才美好」，強調彼此是以純粹「人」與「人」的身分相遇並深深吸引。

新娘杜菜摘公開與丈夫岡山一的合影。（X@naaatsu62）

杜菜摘更大讚岡山一讓她察覺到許多生活中的微小幸福，希望能與對方在短暫人生中相濡以沫走下去，最後更隔空向丈夫甜蜜喊話：「一先生～！一定要健健康康、活得長長久久喔！」濃情蜜意羨煞旁人。