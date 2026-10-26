「暗黑前田敦子」琥珀歌揭巔峰引退內幕　遭未婚夫偷裝GPS兼軟禁

日本前AV女優琥珀歌（琥珀うた）當年因神似偶像團體成員而獲封「暗黑前田敦子」，憑藉甜美外貌與大膽作風引爆超高人氣！沒想到她在 2014 年正值事業巔峰時無預警引退，當時僅由經紀公司發文代公告，令無數粉絲錯愕不已。



事隔12年，她近日接受日媒專訪首度揭開當年真相，坦言竟是因為遭到恐怖未婚夫「裝 GPS 定位」兼軟禁，才導致她拍片拍到一半失蹤被公司氣炸封殺！

AV女優琥珀歌當年神似偶像團體成員而獲封「暗黑前田敦子」。（Instagram@uta0214khk）

更多有「暗黑前田敦子」之稱的AV女優琥珀歌（琥珀うた）的相片：

+ 15

祕密拍大作被抓包！未婚夫發狂裝GPS逼得她搭小黃（的士）落跑

琥珀歌接受《週刊 SPA!》專訪時透露，當時她早已與男友訂婚，雖然對方知道她的職業但始終無法接受。

在引退前夕她接下一部保密條款極嚴格的「大作」，無法如實報備行程，沒想到未婚夫竟在她身上私下安裝定位，抓狂傳訊質問並揚言要衝去現場！為了防止外人闖入片場鬧大，琥珀歌萬般無奈下只能搭計程車臨陣逃跑。

突搞失蹤遭經紀公司氣炸宣布引退！遭恐怖男友軟禁暴瘦

由於無故「曠工擅離」搞失蹤，經紀公司火冒三丈直接代她宣布「琥珀歌引退」，讓她有口難言。

更恐怖的是，引退後未婚夫竟將她軟禁在家，嚴格限制行動範圍不准離開新宿區，讓她一度暴瘦。甚至後來去逛 DVD 店時，還被店長認出驚問：「妳沒事吧？我還以為妳吸毒被抓去關了！」

消失成人界12年近況曝光！改當上班族搖頭直言「不復出」

談到如今的生活，琥珀歌表示自己早已脫離當年的恐怖陰霾，目前在朋友的公司擔任普通上班族，生活過得相當自由且充實。

被問到是否曾想過重返成人界復出？她則搖搖頭坦言：「我覺得現在應該已經沒有市場需求了，現在能自由做想做的事，很享受這種生活。」 如今過上屬於自己的平淡幸福。

延伸閱讀：AKB48前田敦子相隔14年再出寫真 罕露半球「挑戰歷來最大尺度」

+ 20

延伸閱讀：

AV女神退隱10年突現身饒河夜市！上原亞衣瘦一圈變身網美 短裙辣照驚艷網友

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】