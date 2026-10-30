72歲成龍騷肌肉緊緻「麒麟臂」極震撼　赤膊托舉嬰兒滿臉慈祥

撰文：小白
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現年31歲的董又霖（Jeffrey）身為國際武打巨星成龍與太太林鳳嬌的外甥，自2015年參加江蘇衛視節目《唱遊天下》、翌年推出個人首支單曲《不做陌生人》正式入行。近日，董又霖在社交平台上載了一系列家庭聚會溫馨照片，宣布自己升呢做「Uncle（舅父）」，抱著剛滿百日的可愛嬰兒Caleb寫道：「第一次抱小外甥。」然而在整組照片中，最讓全網網民震驚且驚喜的，莫過於國際巨星姨丈成龍的罕見家居私生活照曝光！

董又霖宣布自己升呢做「Uncle（舅父）」。（IG@jeffreytung）

72歲成龍肌肉緊緻力量感爆棚

在曝光的相片中，平時在銀幕上威風凜凜的成龍展現出極度放鬆的一面。只見成龍衣著極為休閒，赤裸上身、神態愜意地躺在沙發上與小寶寶Caleb進行親密互動，更以一雙強健有力的雙手將嬰兒平穩托舉在胸前。更令人讚嘆的是，已屆72歲高齡的成龍，手臂、肩膀及胸膛的肌肉線條依然緊緻分明、青筋隱現，粗壯有力的「麒麟臂」力量感十足，完全看不出絲毫古稀長者的體態鬆弛感。

成龍72歲身上全是肌肉。（IG@jeffreytung）

在另一張溫馨合照中，成龍則伸出大手與小寶寶親切碰拳，神態和藹慈祥，眉宇間滿是溫柔笑意，徹底褪去了在動作大片中身經百戰、身手凌厲的招牌硬漢鋒芒，由內而外散發出滿滿作為家族長輩的居家鬆弛感，畫面洋溢著濃濃的天倫之樂。

拳頭比頭大。（IG@jeffreytung）

半世紀武打生涯堅持親力親為

成龍縱橫國際影壇數十年，拍攝各類高難度動作戲向來堅持親力親為，長年保持高強度的體能鍛鍊，這份極度嚴苛的自律精神早已深深刻進他的骨子裏。如今從享譽全球的功夫巨星，轉身化為家中懷抱萌娃的和藹長者，成龍身上既展現出歲月無法撼動的鐵漢硬朗，又流露著歷經風霜後的溫情從容，完美詮釋了何謂真正的傳奇英雄本色。

成龍年輕時的身材。（網上圖片）
成龍年輕時的身材。（網上圖片）
成龍年輕時的身材。（網上圖片）
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