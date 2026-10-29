田曦薇不怕「甜妹專業戶」標籤 回應校園欺凌傳聞「不是軟妹」

藝人要在演藝圈立足，往往需要靠獨特的標籤讓觀眾記住，但對演員來說，一旦形象被定型，也可能限制戲路。憑着一雙大眼睛與甜美笑容，田曦薇向來給人留下鮮明的「甜妹」印象。從年初的《逐玉》到最近熱播的《嫁金釵》，她也逐漸展現出甜美之外的不同面貌。回看她的走紅之路，「甜妹」標籤為她帶來了哪些機遇與挑戰？



原無演員夢 靠「甜妹」形象被記住

田曦薇形容自己的入行契機算是「無心插柳」。她曾在訪問中透露，自己並非從小就立志當演員，只是因為高中老師一句「你可以試試當演員」，才報考上海戲劇學院。

田曦薇提到演員路是「無心插柳」。（田曦薇微博圖片）

開始學習表演後，她感慨演戲「真是太好玩太有趣了」，甚至立志為演戲「奮鬥終身」，原因是：「到現在都沒能想出一個比演員更好玩的職業，可能只有導演更有趣了，但我也做不了。」

田曦薇2018年以青春愛情劇《在悠長的時光裏等你》出道。她早期的角色大多活潑討喜，加上本身甜美的外形，逐漸讓觀眾記住這張甜妹面孔。2022年，她與白敬亭主演的古裝輕喜劇《卿卿日常》播出後，口碑與熱度雙收，創下當時愛奇藝最快熱度破萬的紀錄。她飾演的李薇單純活潑，一心只想回家種田。隨着劇集走紅，田曦薇也被更多觀眾認識，甜妹形象進一步深入人心。

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是「甜妹」但不是「軟妹」

田曦薇的長相頗具「欺騙性」：雖然有着一張甜妹臉，性格卻不軟弱，身材也充滿力量感。這樣的反差讓她在「甜妹」標籤的基礎上更具辨識度。

2020年，有爆料指田曦薇在高中時期曾霸凌同學，但之後有多名同窗出面維護，稱她是因外貌出眾遭嫉妒，才被散播謠言。田曦薇在微博上發文回應：

早幾年是個近乎百分百感性衝動的人，你罵我我就罵你，從沒做過違背法律道德和主動欺負人的事，所以不感到抱歉。被欺負了就一定要反抗，就算打不過，也要告訴他們你不是好欺負的。

田曦薇看似纖瘦，但手臂與背部都有清晰可見的肌肉線條，穿着露肩、露背禮服出席活動時，經常因身材登上熱搜。她也多次在節目中公主抱合作的男星，在《逐玉》裏還輕鬆背起身高190公分的張凌赫，力量感滿滿。

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不急於撕掉標籤

田曦薇2023年受訪時坦言，最初被歸類為「甜妹專業戶」時曾擔心戲路受限，但她已與這個稱號和解：

外表的呈現是客觀的，它確實是我的一個特質。只有不斷地積累角色，才能找到自己身上的更多標籤。

她認為，演員可以通過不同角色展現自身的不同面貌，但某類角色一旦獲得成功，往往也更容易吸引相似的角色。她明白好角色需要等，也認為以自己當時的閲歷和能力，談「選擇」為時尚早，與其拒絕某類角色，不如多積累經驗、提升自己。

2026年上半年播出的《逐玉》便讓觀眾看見田曦薇甜美之外的一面。她飾演的殺豬女樊長玉依然甜美靈動，同時也堅韌果敢，在父母雙亡後獨自扛起家業、撫養幼妹，憑着一身神力徒手扛豬、揮刀謀生。

在最近熱播的《嫁金釵》裏，她突破以往形象挑戰「惡女」角色，一人分飾「真假千金」：假千金自幼錦衣玉食，驕縱狠戾；真千金則流落市井，性格堅韌機敏，但也不乏狠勁。關於田曦薇是否成功踏出舒適圈，觀眾意見不一。有人贊她憑藉微表情與眼神切換，將甜美外表與狠辣性格融合，但也有人認為她演惡女時表情誇張，用力過猛。

雖然這次嘗試未必讓所有觀眾滿意，但至少田曦薇已經開始走出熟悉的「甜妹」戲路。她的長相自帶甜美氣息，就連此次挑戰惡女角色，也被一些觀眾形容為「又甜又狠」。這或許意味着她難以完全擺脫「甜妹」的標籤，但甜妹本就不只有一種模樣。正如她所說，「甜感」是她的一種特質，通過嘗試不同類型的角色，也能讓觀眾看見「甜妹」的更多可能。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】