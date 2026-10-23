田曦薇《嫁金釵》對撼金智媛《Doctor X》　收視登頂掀中韓劇大戰

由田曦薇主演的內地古裝劇《嫁金釵》與金智媛主演的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）近日於串流平台Netflix正面交鋒，兩劇在香港、台灣、泰國、新加坡、越南、印尼及巴西7個市場同時躋身每日排行榜前10名。其中《嫁金釵》更在台灣及泰國雙雙奪冠，壓過《Doctor X》，於網絡引發「內地劇進軍海外（出海）對打韓劇」的熱烈討論。



田曦薇主演的內地古裝劇《嫁金釵》。（微博@嫁金釵官微）

金智媛主演的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）。（IG@sbsdrama.official）

台泰雙雙登頂 躋身全球每週排行榜第7位

據FlixPatrol的排行榜數據顯示，《嫁金釵》與《Doctor X》在越南、新加坡、泰國、印尼、巴西、台灣及香港共7個市場的Netflix電視節目排行榜同時擠進前十，排名互有勝負，形成直接競爭。

《嫁金釵》與《Doctor X》在7個市場的Netflix電視節目排行榜同時擠進前十。（網上圖片）

根據Netflix官方最新公布的全球週榜權威數據（10月12日至18日），《嫁金釵》於10月16日上線僅3天，即以160萬觀看次數及1,220萬小時觀看時長，強勢衝上Netflix全球非英語劇集每週排行榜第7位。開播次日，該劇於泰國、台灣勇奪每日排行榜冠軍，在香港地區位列第2位。截至10月21日，該劇已進入全球45個國家及地區每日排行榜前10名，並首次打入阿根廷每日排行榜前10名。

《嫁金釵》上線3天，強勢衝上Netflix全球非英語劇集每週排行榜第7位。（微博@嫁金釵官微）

《Doctor X》則以710萬觀看次數，連續兩週登頂全球非英語劇集每週排行榜；該劇在南韓、菲律賓、越南、印尼等7個國家和地區領跑，並於48個國家和地區躋身前十，雖然《嫁金釵》於台、泰區域的每日排行榜壓過《Doctor X》，但全球每週排行榜的冠軍仍由《Doctor X》奪得。

全球週榜的冠軍仍由《Doctor X》奪得。（網上圖片）

田曦薇一人分飾兩角 「雙生花」替嫁宅鬥爽感十足

古裝宅鬥劇《嫁金釵》改編自笑佳人同名原著小說，由《延禧攻略》編劇周末執筆。故事講述底層倒夜香的少女「阿醜」（劇中簡體字寫「阿丑」）（田曦薇飾），因容貌酷似伯府千金君黛，被迫頂替對方嫁入國公府「衝喜」。

田曦薇飾演底層倒夜香的少女阿醜。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇飾演伯府千金君黛。（微博@嫁金釵官微）

面對病危世子陸濯（閆桉飾）的試探與真千金的回歸，阿醜憑藉智謀保命並步步逆襲。田曦薇在劇中一人分飾底層阿醜與跋扈千金君黛兩角，憑藉微表情與切換自如的氣質，將「甜妹皮囊，惡女骨相」的反差感演得淋漓盡致，成為推動劇集收視爆發的核心關鍵。

面對病危世子陸濯的試探與真千金的回歸，阿醜憑藉智謀保命並步步逆襲。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇在劇中一人分飾兩角，將「甜妹皮囊，惡女骨相」的反差感演得淋漓盡致。（微博@嫁金釵官微）

派遣天才女醫金智媛 手術零失敗霸氣對抗白色巨塔腐敗體制

醫療職場韓劇《Doctor X》改編自日劇《女醫神Doctor X》（或譯《派遣女醫X》，ドクターX〜外科醫・大門未知子〜，英語：Doctor-X），金智媛飾演不隸屬任何醫院體制的天才外科醫生桂水晶（又譯：桂秀晶），被派駐至救曙大學醫院西南醫療中心，她個性強勢、不向權力低頭，卻無奈逐漸被捲入醫院內部的利益鬥爭，期間更發現看似救死扶傷的「白色巨塔」原來早已被腐敗勢力掌控。

金智媛飾演天才外科醫生桂水晶（又譯：桂秀晶）。（IG@sbsdrama.official）

桂水晶被派駐至救曙大學醫院西南醫療中心。（IG@sbsdrama.official）