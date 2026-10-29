田曦薇一年3部爆劇！煞科3天與宋威龍進組　揭全能花旦逆襲之路

內地當紅女星田曦薇在當今影視行業嚴控預算的寒冬下，交出一張極具統治力的成績單。她今年先後憑藉《低智商犯罪》、《逐玉》及熱播中的《嫁金釵》，成為少數能在一年內先後橫掃愛奇藝、騰訊視頻及優酷三大串流平台熱度破萬點（串流平台爆款指標）的女演員之一，其劇作更同步登陸Netflix、WeTV及iQIYI國際版等海外串流平台並高踞熱播榜前列，近日煞科（殺青）僅三天後她再度無縫進組（拍新劇）全新古裝大作。這份由紮實收視底盤與毒辣選劇眼光構築的強大號召力，迅速成為兩岸三地影視圈關注焦點。



內地當紅女星田曦薇在當今影視行業嚴控預算的寒冬下，交出一張極具統治力的成績單。（微博@田曦薇）

田曦薇今年先後憑藉《低智商犯罪》、《逐玉》及熱播中的《嫁金釵》，成為少數能在一年內先後橫掃愛奇藝、騰訊視頻及優酷三大串流平台熱度破萬點（串流平台爆款指標）的女演員之一。（微博@田曦薇不拍我來拍）

一年三劇橫掃三大平台 多元題材打破「甜妹」局限

田曦薇今年接連推出的三部爆款作品題材跨度極大，徹底打破外界對其「甜妹偶像劇」的固有印象。在改編自紫金陳懸疑小說的《低智商犯罪》中，她洗盡鉛華飾演幹練女警，於愛奇藝斬獲破萬熱度兼豆瓣（內地影視書評網）8.2高分，網民盛讚「拋開偶像包袱的刑警形象毫無違和感」。

田曦薇在改編自紫金陳懸疑小說的《低智商犯罪》中，她洗盡鉛華飾演幹練女警。（微博@低智商犯罪官微）

田曦薇在改編自紫金陳懸疑小說的《低智商犯罪》中，她洗盡鉛華飾演幹練女警。（微博@低智商犯罪官微）

田曦薇在《低智商犯罪》飾演幹練女警，於愛奇藝斬獲破萬熱度兼豆瓣（內地影視書評網）8.2高分。（網上圖片）

隨後在古裝權謀劇《逐玉》裡化身殺伐果斷的女將軍，騰訊視頻熱度亦破萬點大關。

隨後田曦薇在古裝權謀劇《逐玉》裡化身殺伐果斷的女將軍，騰訊視頻熱度亦破萬點大關。（微博@網劇逐玉）

下半年她主演的古裝宅鬥大作《嫁金釵》上線僅48小時即在優酷站內飆破萬點，創下該平台年內最快紀錄，劇中她一人分飾卑微庶女「阿醜」（劇中簡體字作「丑」）與狠辣假千金「君黛」，雙面演繹獲網民一致力撐「黑蓮花（有心機的美女）眼神切換自如，一人分飾兩角完全不出戲」。網民笑稱：「完全扛劇王！（收視保證王）」

下半年田曦薇主演的古裝宅鬥大作《嫁金釵》上線僅48小時即在優酷站內飆破萬點，創下該平台年內最快紀錄。（微博@嫁金釵官微）

劇中田曦薇一人分飾卑微庶女「阿醜」（劇中簡體字作「丑」）與狠辣假千金「君黛」。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇的雙面演繹獲網民一致力撐「黑蓮花（有心機的美女）眼神切換自如，一人分飾兩角完全不出戲」。（微博@田曦薇不拍我來拍）

完全扛劇王！ 網民留言

煞科僅3天官宣新大劇 田曦薇夥宋威龍、費振翔揭資方搶人內幕

伴隨作品連續大爆，田曦薇的市場資源轉化效率極其驚人。其主演的現代劇《青風吹又生》於今年10月25日剛宣告煞科，短短三天後，據悉騰訊視頻招商大會便官宣她無縫進組古裝懸疑冒險巨製《大唐辟珠記》，攜手當紅男星宋威龍，並由曾執導《星漢燦爛》的名導費振翔操刀。在各大平台收縮預算下，上一部戲剛脫下戲服便立即被鎖定檔期，可見商家對田曦薇投下信任一票。

田曦薇主演的現代劇《青風吹又生》於10月25日剛宣告煞科。（網上圖片）

田曦薇主演的現代劇《青風吹又生》於10月25日剛宣告煞科。（微博@田曦薇不拍我來拍）

田曦薇主演的《青風吹又生》煞科三天後，據悉騰訊視頻招商大會便官宣她無縫進組古裝懸疑冒險巨製《大唐辟珠記》。（微博@喂喂薇傳聲筒）

影視討論區網民亦紛紛感歎「能穩定保證廣告贊助回報與收視底盤的演員少之又少，資方搶人也是人之常情」、「簡直是圈中勤奮標竿」。

田曦薇主演的現代劇《青風吹又生》於10月25日剛宣告煞科。（微博@青風吹又生官微-原IP贏家）

拒絕流水線劇集與精準選角 田曦薇「扛劇轉化率」如何成就爆劇女王

田曦薇所以能夠在短時間內連創破萬紀錄，在於她清晰的職業規劃與敢於突破的選角策略。從早期的靈動少女到如今集女刑警、將領與宅鬥復仇者於一身，主動避開戀愛腦角色，勇於作新嘗試，精準對應現在觀眾對獨立女性角色的期待。

田曦薇能夠在短時間內連創破萬紀錄。（微博@田曦薇不拍我來拍）

田曦薇從早期的靈動少女到如今集女刑警、將領與宅鬥復仇者於一身，她主動避開戀愛腦角色。（微博@低智商犯罪官微）

田曦薇從早期的靈動少女到如今集女刑警、將領與宅鬥復仇者於一身，她主動避開戀愛腦角色。（微博@田曦薇不拍我來拍）

在影視數據擠泡沫時代，演員的真正底牌是實打實的「開播轉化率」；田曦薇以紮實演技與高產輸出證明了自身具備單扛大型製作的硬實力，難怪網民一致評價「這不是運氣，而是審美在線且敢打敢拚，能連環爆劇是水到渠成」。