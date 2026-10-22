《嫁金釵》熱度飆升田曦薇豪派紅包回饋粉絲　爆新劇再度分飾兩角

古裝劇裏一張臉、兩種狠，回到現代劇又要挑戰雙面人生。中國內地女星田曦薇憑《逐玉》《嫁金釵》接連掀起話題，正在拍攝的新作《青風吹又生》自《嫁金釵》後，再度一人分飾兩角，從小鎮女孩演到豪門千金，角色反差引起期待。



田曦薇與閆桉主演的《嫁金釵》10月16日開播，僅三天優酷站內熱度便突破一萬，並已連續多日停留Netflix新加坡的收視榜首。熱度報捷，田曦薇大方回饋粉絲，10月18日在微博發出總值3萬人民幣（約3.5萬港元）的紅包，與支持者分享喜悅，爽快作風獲網民稱讚。

田曦薇《嫁金釵》熱度一路飆升，登頂Netflix新加坡榜單，10月18日在微博豪派紅包回饋粉絲。（微博@嫁金釵官微）

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她在《嫁金釵》的表演引起兩極討論。支持者認為，她把劇中的兩個角色區分得鮮明，憑藉微表情與眼神切換，將甜美外表與狠辣性格融合；批評者則覺得，惡女戲份表情誇張，演法偏向短劇式的強烈表達。面對網民問起切換角色是否有難度，她僅回應：

觀眾看得開心我就開心。

《嫁金釵》尚未播畢，田曦薇與中國內地男演員魏大勳合作的現代劇《青風吹又生》也受到關注。據報道，該劇已完成約七成拍攝，她再度一人分飾兩角，飾演小鎮女孩林青與豪門千金梁夢。兩人陰錯陽差交換身份，林青被迫捲入豪門漩渦，並遇上魏大勳飾演的梁家長子，兩人步步為營，展開一場心理戰。

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從甜妹晉升扛劇花旦

田曦薇1997年出生於中國重慶。她是表演本科生，考入上海戲劇學院表演系，在校期間憑藉一雙標誌性大眼睛與甜美笑容，被網民稱為「上戲校花」。

2018年，她主演青春劇《在悠長的時光裏等你》出道，之後憑《如此可愛的我們》中的角色累積人氣，逐漸建立「甜妹」形象。2022年，她搭檔白敬亭主演古裝劇《卿卿日常》，以開朗愛吃的李薇進一步打開知名度。此後，她陸續出演《花轎喜事》《田耕紀》《半熟男女》《子夜歸》逐步拓寬戲路。

2026年上半年，她先在《逐玉》中飾演「殺豬女」樊長玉，攜手「武安侯」張凌赫創造收視奇蹟，之後又有《低智商犯罪》《嫁金釵》接力播出。尤其《逐玉》和《嫁金釵》的熱播，讓她除了甜美外形，也開始憑角色的力量感與劇集號召力受到關注。

主演作品在騰訊、愛奇藝、優酷三大中國影音平台的站內熱度接連破萬，讓田曦薇繼虞書欣之後，也達成這一成績，躋身「95後小花」中的人氣前列，逐漸從甜寵劇熟面孔，晉升備受市場關注的扛劇花旦。

延伸閲讀：田曦薇《逐玉》《嫁金釵》連爆 10大蜕變由甜妹逆襲成全能花旦（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】