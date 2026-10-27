金秀賢官司有新進展　金賽綸母親與「冒牌阿姨」遭列共犯移送檢方

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist於10月26日公布，已故演員金賽綸遺屬陣營中多名人士，已被警方移送檢方。這起爭議自2025年3月延燒至今，隨著警方偵查結果曝光，雙方的法律攻防再進入新階段。



金秀賢、金賽綸爭議目前情況如何？

Gold Medalist表示，已故金賽綸的母親、被指冒充金賽綸阿姨的人士、遺屬方律師夫智錫，以及YouTuber權英燦，均已遭警方移送首爾中央地方檢察廳；金賽綸父親則獲得不予移送處分。警方此次處分屬偵查程序的一環，後續仍待檢方決定是否起訴。

金秀賢官司有新進展，涉事的金賽綸母親、「冒牌阿姨」、遺屬方律師夫智錫及YouTuber權英燦都被移送檢方。（橫豎研究所）

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依Gold Medalist公開說法，金賽綸母親與被指冒充阿姨的人士，涉及散布不實事實毀損名譽、散布影像及強迫未遂等罪嫌；夫智錫涉及毀損名譽與散布不實事實罪嫌，權英燦則涉及散布影像罪嫌。公司並主張，警方已在調查過程中確認部分通訊紀錄與人工智慧語音資料存在偽造、變造疑慮。

風波源於2025年3月，金賽綸遺屬與YouTube頻道「橫豎研究所」指稱金秀賢曾在金賽綸未成年期間與她交往。金秀賢方面則否認未成年交往指控，表示兩人曾交往，但時間發生在金賽綸成年後，並持續對相關爆料採取法律行動。

Gold Medalist這次公開警方處分，讓案件再度受到關注。不過移送檢方不等同法院判定有罪，金賽綸遺屬方、夫智錫與權英燦的後續法律責任，仍須以檢方偵查與法院最終判決為準。

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