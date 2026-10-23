女星韓高恩囊腫半年暴漲至5cm　術後3天硬復工　血壓驟降交代遺言

現年51歲的韓國女星韓高恩與小4歲的圈外丈夫申榮秀結婚近10年，夫妻倆感情向來甜蜜。



然而，韓高恩她最近在個人YouTube頻道接連拋出震撼彈，不僅透露今年初發現胸部腫瘤快速增大至5cm以上而緊急接受手術，術後甚至因體力不支低血壓送急診；此外，夫妻倆日前更找來律師擬定「虛擬遺囑」，韓高恩毫不猶豫將全數財產留給老公。

韓高恩健康亮紅燈！親寫遺囑「財產全留給老公」。（Instagram@hangoeun310）

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腫瘤半年內狂長至5cm 術後強行復工「低血壓送急診」

韓高恩在15日釋出的影片中坦言，2026年1月接受健康檢查時，發現左側胸部有一個約3.2cm的囊腫（水瘤）。當時經切片檢查確認為良性，便決定定期追蹤。不料到了8月底複診時，腫瘤竟在短短幾個月內迅速暴增至5cm以上，醫師隨即告誡：

必須立刻動手術！

雖然手術順利完成，但韓高恩為了不耽誤工作，僅休息短短3天便強行返回劇組拍戲。高強度的拍攝行程讓她身體徹底透支，不僅出現嚴重發燒、劇烈嘔吐，甚至連水都無法喝下，最終在連假期間被緊急送往急診室。

她回憶當時情況險惡，血壓驟降到連監測器都發出警報，甚至在昏沉中對丈夫交代遺言：「請幫我照顧好狗女兒。」看到妻子受折磨，丈夫申榮秀既心疼又自責，坦言自己當時沒察覺妻子身體狀況這麼差，「簡直像被公開處刑一樣愧疚」。

預立遺囑洩深情！甜喊「財產全都給老公」

除了健康風波，韓高恩日前也在頻道中分享與丈夫一同拜訪律師、學習遺產繼承與財產分配等法律知識的過程。她感性表示：「隨著年紀增長，經歷了人生許多起伏，對於生命與死亡的看法比年輕時更加沉重，因此想學習夫妻間不可不知的法律觀念。」

在嘗試撰寫「虛擬遺囑」時，韓高恩的內容簡短卻充滿信任，笑著表示：

我就寫了『全給老公』，請他好好拿著我的財產，並幫我照顧好兩隻愛犬。

而丈夫申榮秀則在遺產清單下方寫下：「老婆我愛妳，一直以來謝謝妳。」氣氛溫馨動人。

韓高恩健康亮紅燈！親寫遺囑「財產全留給老公」。（YouTube@고은언니 한고은）

陪伴丈夫度過低潮 感情緊密無比

申榮秀原本任職於電視購物頻道擔任MD（商品企劃），2020年為了照顧患病的父親而選擇離職，至今已陪伴家庭多年，他也曾公開感謝妻子「讓我不用擔心錢的事」。雖然兩人曾透露沒有生子計畫，但攜手走過健康危機與人生低潮，真摯的情感也讓大批粉絲動容，紛紛留言為韓高恩加油打氣，祝她早日康復。

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