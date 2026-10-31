陳山聰接酒樓騷被指自降身價　影視寒冬為生計奔波：唔係發明星夢

無綫「視帝」陳山聰近年憑紮實演技與正面形象成功翻身，事業家庭兩得意。日前他獲邀作客好友梁靖琪（Toby）的YouTube節目《Tea Talk with Toby》，打開心扉大談人生起跌與處世心態。對於早前有報道指他在加拿大「降價」接演酒樓商演，陳山聰以極度豁達的心態淡然面對。此外，他更毫無保留地重提當年形象跌落谷底、被傳媒全天候圍堵的至暗時刻，透露如何靠著凌晨4點晨跑走出絕境，並首度深情剖白無數個夜晚期盼與昔日契姐伍詠薇（伍姑娘）破冰的心路歷程。

陳山聰早前到加拿大登台，綵排時被指場面冷清。（小紅書截圖）

陳山聰回應加國酒樓登台「降格」傳聞。（盧振輝 攝）

被指降價接「酒樓騷」一笑置之

早前有報道形容陳山聰遠赴加拿大「降價」接酒樓商演，引來外界熱議。在訪問中談及此事，陳山聰毫不在意地笑言：「笑吓囉！我唔可以當佢係演唱會，係一個粉絲見面會。因為真係好少去加拿大做騷，對上一次已經係疫情前。」更提到憑劇集《金宵大廈2》大熱奪得「最佳男主角」，首度封視帝當晚，他只慶祝了半晚，回家吃了一碗公仔麵沉澱，因為翌日一早就要開工，隨即提醒自己：「ok，開心埋今晚，聽日放低佢，一定好多人恭喜你嘅。我要努力放低呢個身份，努力做好我應該做嘅工作。」

他坦言此行令他深刻體會到過去10年咬緊牙關的付出完全值得，看到台下一眾熱情支持的老華僑，內心充滿難以言喻的滿足感。面對外界的冷嘲熱諷，他霸氣直言：「睇到個報道你覺得我降價乜都好，I don’t care（我不在乎）！我依家係真心，我唔係要發明星夢，呢個係我嘅工作，只要台下有觀眾，邊個舞台有咩問題？我出年都會再返去做騷。」他更感恩地表示，現時正值本地影視行業的寒冬期，能有外埠工作支持生計，心中只有滿滿的感恩，絕不計較形式與排場。

影視寒冬放下明星夢珍惜每個舞台。（YouTube@SpotiTalk）

自爆被狗仔隊圍剿悟絕處逢生

訪談中，梁靖琪坦言當年曾一度對陳山聰感到極度憤怒與失望，陳山聰對此毫不避諱地坦承責任：「人哋嬲我係正常，你自己做得唔好，冇辦法。既然改變唔到人，就改變自己。人哋對你點睇，I don’t care，做番好自己就得。」

被問到當年重新起步的心境，陳山聰形容當時已是「別無他選」。他憶述那段最低潮的日子，自己整天癱在客廳的梳化上，樓下全天候被大批狗仔隊層層包圍。在自我沉澱數日後，他猛然意識到必須清醒：「一係你永遠消失喺娛樂圈，兼且你嘅人生冇㗎喇。一係你自己企出嚟面對，你自己揀！最後我揀咗凌晨4點幾起身，避開啲狗仔隊去跑步，開始我另一個人生。」自此立下「只許成功，不許失敗」的堅定決心。

凌晨4點開始晨跑避開狗仔隊。（YouTube@SpotiTalk）

陳山聰與伍詠薇一笑泯恩仇

談及翻身過程中的煎熬，陳山聰坦言自己也是有血有肉的人：「喊實有，點樣咬緊牙關，係我由跑馬拉松學番嚟。冇得揀，當年三十幾歲，行多次，一定要行，唔行就永遠廢人一個。你唔試一定唔得，你試過先有個機會。」走過人生低谷，陳山聰身邊的人際關係亦經歷了翻天覆地的洗牌，從當年眾叛親離「無晒朋友」，到後來靠行動重新贏得新舊朋友的信任與尊重。

當中他最掛心的一段關係，莫過於曾情同姐弟、一度形同陌路的伍詠薇。陳山聰動情透露：「真係無數個夜晚，我都好希望想同佢好番。我同佢有段時間好close（親密），冇咗嗰段關係，我真係好傷心。」慶幸這段深厚緣分並未走到盡頭，陳山聰透露其後兩人在機場不期而遇，機緣巧合下令彼此多年的心結與堅冰瞬間消融，成功世紀破冰重修舊好。