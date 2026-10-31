章小蕙自創品牌外套索價逾7000火速售罄　直播帶貨單月狂吸八千萬

鍾鎮濤前妻、現年63歲的章小蕙（Teresa）出生於富裕家庭，年輕時美貌氣質兼備，與鍾鎮濤一見鍾情，1988年結婚，育有一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴，後來鍾鎮濤破產，兩人於1999年離婚結束11年婚姻。章小蕙近年轉戰內地發展網絡事業，成為了「帶貨網紅」。日前她推出個人品牌「Rose's Rose」，即使主打的羊絨系列定價直逼一線名牌，依然無阻一眾擁躉瘋搶，開賣瞬間全線宣告秒殺賣斷市。

章小蕙近年轉戰內地發展網絡事業。（小紅書圖片）

章小蕙自創品牌「Rose's Rose」。（小紅書圖片）

羊絨外套索價近七千照樣被秒殺

章小蕙此次跨界推出個人品牌服飾，首波主打貴婦市場的秋冬系列。單品定價極為高昂，一件普通的背心便索價799元人民幣（約936港元），多款上衣定價落在1,699至1,999元人民幣（約1991至2342港元），而最貴的「THE ONE」系列開衫，更定價6,299元人民幣（約7381港元）。即便定價高昂，但上架後多款單品仍瞬間顯示「已售罄」，銷情十分火爆。

上架瞬間沽清。（小紅書圖片）

定價直逼頂級名牌。（小紅書圖片）

網民驚嘆定價對標頂級奢牌

面對如此「貴婦級」定價，隨即掀起網民洗版熱議。不少網民坦言章小蕙是次定價相當大膽，直呼「嚴重低估了她的帶貨號召力」。亦有粉絲指出其產品完全是對標頂級名牌，認為章小蕙自幼浸淫於時尚美學，眼光向來挑剔，力撐物有所值。

直播帶貨單月狂賺八千萬

不同於一般網紅聲嘶力竭大叫「劈價、包郵」，出身名門的章小蕙以一貫慢條斯理、溫柔優雅的步調，在鏡頭前邊聊文藝復興、名畫與布料歷史邊帶貨，成功吸納大批高消費力客群。第三方數據顯示，她近30天內僅開播8場，預估銷售額已狂攬超過7,300萬元人民幣（約8,553萬港元），人均客單價更是遠超業界均值，足證這位傳奇名媛的吸金功力歷久不衰。