《超女》厲娜沉寂多年後再走紅！盤點憑「鈍感力」翻紅的5大原因

2006年湖南衛視現象級選秀節目《超級女聲》奪得長沙賽區冠軍及全國第五名的厲娜，沉寂多年後，近日因在內地綜藝節目《後會友期》中的表現再次引起網民關注。面對與昔日參賽者的陳年恩怨與節目組的煽情氣氛，厲娜展現出「專心扒飯、絕不精神內耗、坦承醫美」的態度。真實不做作的「頂級鈍感力」與鬆弛生活狀態引爆全網討論。以下透過5大關鍵原因，拆解厲娜再度走紅背後的精神核心。



2006年湖南衛視現象級選秀《超級女聲》長沙賽區冠軍、全國第五名出身的厲娜，沉寂多年後近日因在綜藝《後會友期》再度爆紅。（微博@厲娜）

面對陳年恩怨厲娜展現出「專心扒飯、絕不精神內耗、坦承醫美」的極致生活狀態，憑藉真實不做作的「頂級鈍感力」與鬆弛生活狀態引爆全網討論。（微博@厲娜）

1.初代中性短髮風潮：文藝氣質席捲選秀年代

厲娜標誌性的清冷文藝短髮，曾是兩岸三地千禧一代的集體青春記憶。2006年超女舞台上，厲娜以內斂憂鬱的獨特氣質奪得長沙賽區冠軍，並斬獲全國第五名。其乾淨俐落的中性造型在全網俘獲了龐大的「雪梨」粉絲群，出道翌年推出首張同名專輯，主打歌《廣州愛情故事》傳唱度極高，成為當年街頭髮廊必貼的潮流風向標。

厲娜標誌性的清冷文藝短髮，曾是兩岸三地千禧一代的集體青春記憶。（微博@低沉地嘶吼著）

2006年超女舞台上，厲娜以內斂憂鬱的獨特氣質奪得長沙賽區冠軍，並一路斬獲全國第五名。（微博@低沉地嘶吼著）

2.拒絕煽情劇本：專心吃飯展現「鈍感力」

讓她近期再度成為現象級焦點的，是她在真人騷中的反差表現。在綜藝《後會友期》中與昔日同屆選手許飛重逢對質時，面對高濃度的煽情敘事與舊怨重提，厲娜始終神情自若。在氣氛凝滯之際，她專注扒飯大讚「大米飯真香」，吃飽後便安然入睡。這種不配合演戲、不歇斯底里的「頂級鈍感力」，打破了真人秀慣常的虛偽和解套路，被網民大讚是當代打工人的精神解藥。

讓厲娜近期再度成為現象級焦點的，正是新綜藝中的反差表現。（網上圖片）

在綜藝《後會友期》中厲娜與昔日同屆選手許飛重逢對質時，面對高濃度的煽情敘事與舊怨重提，始終神情自若，甚至在氣氛凝滯之際專注扒飯大讚「大米飯真香」。（網上圖片）

3.撕掉女星包袱：坦蕩承認醫美抗老

在人人唯恐避之不及的容貌話題上，厲娜展現出娛樂圈少有的清醒與坦率。在節目的訪談中，厲娜在鏡頭前毫不避諱地坦承自己做過電波拉皮（熱瑪吉／Thermage）與音波拉皮（超聲刀／Ultherapy）等抗老醫美，直接打破了外界對女星「天生不老」的虛幻濾鏡。不裝嫩、不掩飾歲月痕跡的坦蕩發言，讓廣大觀眾盛讚「這才是娛樂圈久違的真實活人」。

在節目的訪談中，厲娜在鏡頭前毫不避諱地坦承自己做過電波拉皮（熱瑪吉／Thermage）與音波拉皮（超聲刀／Ultherapy）等抗老醫美。（微博@現代快報影片截圖）

4.唱片業式微後不爭番位：低調轉型參演影視劇集

除了歌手身份，厲娜還是一名踏實深耕的影視演員。在唱片工業轉型期，她先後出演了《刺刀英雄》、《長沙保衛戰》、《長安伏妖》等年代劇與歷史題材作品。面對演藝圈浮躁的排位之爭，她始終保持低調敬業，以紮實的台詞與沉穩演技詮釋各類角色，展現出長線發展的職業定力。

除了歌手身份，厲娜還是一名踏實深耕的影視演員。（網上圖片）

在唱片工業轉型期，厲娜堅定回歸表演本業，先後出演《刺刀英雄》、《長沙保衛戰》、《長安伏妖》等年代劇與歷史題材作品。（網上圖片）

5.遠離名利場：收養救助流浪動物自得其樂

脫離鏡頭聚光燈後，厲娜的生活重心完全回歸個人內在的平靜與自得其樂。她多年來默默參與動物保護與救助，家中收養了多隻流浪貓狗，日常經常在社交平台分享與寵物相伴的簡樸生活。這種不被名利綁架、拒絕社交內耗的生活哲學，讓大眾看見了女性歷盡千帆後最自在從容的生命狀態。

脫離鏡頭聚光燈後，厲娜的生活重心完全回歸個人內在的平靜與自得其樂。（微博@厲娜）

脫離鏡頭聚光燈後，厲娜的生活重心完全回歸個人內在的平靜與自得其樂。（微博@厲娜）