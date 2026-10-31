丞磊憑《玉簟秋》爆紅！起底3段緋聞　眼神太深情獲封百搭男神

內地新生代男星丞磊（原名：楊輝翔）近期憑藉與徐若晗主演民國愛情劇《玉簟秋》人氣爆紅。隨着他近年憑多部大熱作品躋身熱門小生行列，其出道以來的感情世界亦引來網民全面起底。外界熱烈討論他與宋軼、盧昱曉及徐若晗的三段「戀情」，惟業內人士及劇迷普遍指出相關傳聞多屬捕風捉影。不少網民更直言：「丞磊的眼神戲太深情，無論跟誰搭檔都自帶爆棚情侶火花，才讓緋聞一部接一部！」



內地新生代男星丞磊近期憑藉與徐若晗主演民國愛情劇《玉簟秋》人氣爆紅。（微博@電視劇玉簟秋）

隨着丞磊近年憑多部大熱作品躋身熱門小生行列，其出道以來的感情世界亦引來網民全面起底。（微博＠丞磊）

與宋軼同場吃火鍋？劇組收工聚餐遭「看圖說故事」

丞磊的首個廣泛流傳緋聞，源於拍攝古裝懸疑劇《顏心記》期間。當時有娛樂記者拍攝到他與女主角宋軼進出同一家餐廳，兩人在用餐期間被指互動親密，其中丞磊在宋軼鼻尖抹忌廉（奶油）的舉動更引起外界揣測兩人是否「假戲真做」。

丞磊的首個廣泛流傳緋聞，源於拍攝古裝懸疑劇《顏心記》期間。（微博＠張張只喝粥）

丞磊在宋軼鼻尖抹奶油的舉動更引起外界揣測兩人是否「假戲真做」。（微博＠娛廳若塵緣）

有娛樂記者拍攝到丞磊與女主角宋軼進出同一家餐廳，兩人在用餐期間被指互動親密。（微博＠娛廳若塵緣）

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然而據了解，當日實為劇組主創團隊的公開聚餐，現場尚有多名工作人員在場；加上宋軼當時有備受關注的緋聞男友白敬亭，二人純屬常態合作夥伴。所謂親暱舉動實為特定拍攝角度下被借題發揮的產物，純屬娛樂圈的「看圖說故事」。

宋軼當時有備受關注的緋聞男友白敬亭。（微博＠沐蒽Mami＿）

宋軼當時有備受關注的緋聞男友白敬亭。（微博＠沐蒽Mami＿）

《雲之羽》「夜色尚淺」爆紅 盧昱曉螢幕情侶效益延伸戲外

及至劇集《雲之羽》播出期間，丞磊與女演員盧昱曉組成的「夜色尚淺」情侶檔吸納大批支持者，兩人私下交往的傳聞沸沸揚揚。從雙方合體拍攝的時裝雜誌，到同台宣傳時的默契互動，均被部分劇迷視為拍拖證據。

丞磊與女演員盧昱曉組成的「夜色尚淺」情侶檔吸納大批支持者，兩人私下交往的傳聞沸沸揚揚。（網上圖片）

丞磊與女演員盧昱曉組成的「夜色尚淺」情侶檔吸納大批支持者，兩人私下交往的傳聞沸沸揚揚。（網上圖片）

丞磊與盧昱曉在劇中的化學反應，甚至被部分觀眾評價超越男女主角感情線。不過，相關互動本質上屬於影視界常見的宣傳造勢（內地俗稱「售後營業」），屬劇組配合宣傳以維持討論度與點擊率的合約常態。兩人在宣傳期過後迅速回歸工作狀態，私下並無過密交集。

丞磊與盧昱曉在劇中的化學反應，甚至被部分觀眾評價超越男女主角感情線。（微博＠快樂追星十級學渣）

丞磊與盧昱曉在宣傳期過後迅速回歸工作狀態，私下並無過密交集。（微博＠快樂追星十級學渣）

《玉簟秋》親密對手戲引熱議 網民讚「百搭體質」惹的禍

在近期引發強烈討論的民國愛情劇《玉簟秋》中，丞磊與徐若晗上演多場張力極強的情感衝突戲碼，其中一場虞昶軒（丞磊飾）在葉平君（徐若晗飾）清醒後的「婚紗吻」更是被劇迷封為經典名場面，令戲外的曖昧傳聞再次被推向輿論焦點。戲中強勢追求與複雜的情感糾葛，令社交平台頻現「假戲真做」的引導性貼文。事實上，片方藉男女主角互動炒熱話題、推動網民的二次創作，向來是劇集配合上線檔期的常規宣傳手法。

在近期引發強烈討論的民國愛情劇《玉簟秋》中，丞磊與徐若晗上演多場張力極強的情感衝突戲碼。（微博@電視劇玉簟秋）

虞昶軒（丞磊飾）在葉平君（徐若晗飾）清醒後的「婚紗吻」更是被劇迷封為經典名場面（《玉簟秋》預告片截圖）

面對丞磊「拍一部播一部就傳一段緋聞」，社交平台上引發大量網民共鳴留言：「丞磊是內地演藝圈少有的百搭男神，跟宋軼有年下姐弟張力、跟盧昱曉是欲拒還迎的拉扯、跟徐若晗又有霸道軍閥的深情，真是跟誰演戲都太有情侶火花了！」、「不是他私生活多姿多彩，是他演戲時眼神太真摯、電力十足，觀眾自然容易入戲過深。」

丞磊是內地演藝圈少有的百搭男神，跟宋軼有年下姐弟張力、跟盧昱曉是欲拒還迎的拉扯、跟徐若晗又有霸道軍閥的深情，真是跟誰演戲都太有情侶火花了！ 網民留言

丞磊與宋軼有年下姐弟張力。（微博@張張只喝粥）

丞磊跟盧昱曉是欲拒還迎的拉扯。（網上圖片）

丞磊跟徐若晗有霸道軍閥的深情。（微博@電視劇玉簟秋）

丞磊出道以來感情狀況備受關注，惟目前他與經理人公司對緋聞均冷處理、從未作出正面回應。過往與宋軼、盧昱曉及徐若晗的緋聞，主要源於劇組聚餐、宣傳造勢及戲內感情戲，在未有實質證據下，一切純屬觀眾投射在影視角色上的美好想像。

丞磊出道以來感情狀況備受關注，惟目前他與經理人公司對緋聞均冷處理、從未作出正面回應。（微博＠丞磊）

丞磊過往與宋軼、盧昱曉及徐若晗的緋聞，主要源於劇組聚餐、宣傳造勢及戲內感情戲，未有實質證據。（微博＠丞磊）