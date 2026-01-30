《超級女聲》之父魏文彬病逝享年76歲　曾捧紅李宇春張靚穎成巨星

湖南省廣播電視局證實，湖南省廣播電視局前局長、湖南廣播影視集團原董事長魏文彬，1月28日病逝，享壽76歲。



他任內湖南電視台迅速崛起，2004年推出選秀節目《超級女聲》，捧紅家喻戶曉的歌手李宇春等人，堪稱電視教父。

魏文彬（微博@湖南衛視）

綜合陸媒報導，魏文彬1993年出任湖南省廣播電視廳黨組書記、廳長，被視為「電視湘軍」的領軍人物。其任內推動湖南廣電體制改革，主政期間，湖南電視台迅速崛起，成為全大陸具影響力的電視媒體之一，包括《快樂大本營》、《鄉村發現》、《玫瑰之約》等節目廣受好評。

最令人稱道的是，2004年，湖南衛視推出選秀節目《超級女聲》，以「零門檻報名、大眾投票」的創新模式，掀起全民參與熱潮，2005年第二季更達巔峰，全大陸報名人數超過15萬人，總決賽收視率突破49%，最終前三名分別為李宇春、周筆暢、張靚穎，之後3人皆成為兩岸三地家喻戶曉的歌手，深刻改變大陸娛樂節目生態。

2005年《超級女聲》前三名李宇春（圖中）、周筆暢（圖左）、張靚穎（圖右）。（微博圖片）

報導指出，魏文彬曾表示，大陸廣電產業的核心問題在於行政化過於僵化，唯有走向市場、推動產業化，才能突破困境。他主張打破體制束縛、激發內部活力，並大力支持年輕製作團隊與創新嘗試。

