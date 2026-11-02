日本桑田真澄次子「蛇精男」Matt捲同性醜聞　遭3男控告醉酒侵犯

有「日本蛇精男」之稱的32歲日本藝人、前讀賣巨人隊王牌投手桑田真澄次子Matt（本名桑田將司），近日捲入震驚日本演藝圈的同性性侵疑雲。據日本《週刊文春》報道，東京警視廳自2024年至2026年間，先後接獲3名男子報案，指控遭Matt在未經同意下強迫發生性行為並被偷拍。事件曝光後，Matt強烈否認，雙方目前各執一詞，日本警視廳已就受害者報案進行筆錄調查，案情細節正由檢警進一步調查審核。



有「日本蛇精男」之稱的32歲日本藝人、前讀賣巨人隊王牌投手桑田真澄次子Matt（本名桑田將司），近日捲入震驚日本演藝圈的同性性侵疑雲。（IG@mattkuwata_official2018）

有「日本蛇精男」之稱的32歲日本藝人、前讀賣巨人隊王牌投手桑田真澄次子Matt（本名桑田將司），近日捲入震驚日本演藝圈的同性性侵疑雲。（IG@mattkuwata_official2018）

棒球名將之子「日本蛇精男」是誰？

本名桑田將司（Masashi Kuwata）的 Matt，是日本前讀賣巨人隊（Yomiuri Giants）王牌投手桑田真澄（Masumi Kuwata）的次子。他頂着「星二代」光環出道，更因其極具個人特色、宛如精緻洋娃娃般的混血感濃妝與五官，在日本娛樂圈掀起話題，並被華語圈媒體封為「日本蛇精男」。他曾大方承認花費逾千萬日圓進行多次整形手術，以歌手、模特兒與藝人等多重身份活躍於日本演藝圈。

本名桑田將司（Masashi Kuwata）的 Matt，是日本前讀賣巨人隊（Yomiuri Giants）王牌投手桑田真澄（Masumi Kuwata）的次子。（IG@mattkuwata_official2018）

西麻布會員制酒吧疑雲：3男控訴遭過量灌酒及性侵拍片

據了解，東京警視廳在2024年至2026年間，共接獲3宗針對 Matt 的報案。綜合《東周刊》及日本傳媒報道，提出申訴的其中一名報案人A男向媒體透露，今年初在東京西麻布（Nishi-Azabu）一間會員制酒吧與Matt相識。A男在酒吧遭瘋狂灌下龍舌蘭酒（Tequila）後意識不清，隨後在爛醉無力反抗的情況下，遭「執屍」（撿屍／意指趁醉失去自理能力時被帶走）帶往 Matt 的住處。A男聲稱，儘管過程中他多次表達「真的不行」、「請你住手」等明確拒絕，對方仍強行發生性行為，且懷疑在未經同意下將整個過程錄影，令他深感羞辱。據悉，A男已於10月下旬接受了警視廳與檢察廳的長時間問話。

據了解，東京警視廳在2024年至2026年間，共接獲3宗針對 Matt 的報案。（IG@mattkuwata_official2018）

據了解，東京警視廳在2024年至2026年間，共接獲3宗針對 Matt 的報案。（IG@mattkuwata_official2018）

經理人公司強硬反擊 警方調查進度

面對相關指控，Matt隨即在社交平台Instagram連發IG Story（限時動態）強烈否認，怒轟《週刊文春》造謠，並反指報案男子中有人是男公關及醫學美容從業員，質疑對方動機不純。他強調自己「一次都沒有接到警方聯絡」，且從未向任何人支付封口費。其所屬的經理人公司Rose World（由Matt母親桑田真紀擔任代表董事）亦發表官方聲明，委任律師承認Matt與當事人確實「彼此認識」，但強烈否認曾發生任何性行為。聲明就事件引起社會關注致歉，強調Matt目前的演藝工作不受影響，將全面配合司法調查，並正考慮控告對方誹謗。案件真相仍待日本警方進一步查明。

面對相關指控，Matt隨即在社交平台Instagram連發IG Story（限時動態）強烈否認，怒轟《週刊文春》造謠，並反指提告的男子中有人是男公關及醫學美容從業員，質疑對方動機不純。（IG@mattkuwata_official2018）