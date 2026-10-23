台星郭雪芙驚傳日本遇害身亡　竟是AI翻譯錯名字掀恐慌

日前日本山梨縣河口湖一間酒店發生驚人命案，一名台灣女遊客疑遭同團女團友殺害，案件震撼台日兩地。豈料這宗悲劇傳至內地網絡時，竟演變成一場荒謬至極的驚天大烏龍！



日前內地網絡突然瘋傳「郭雪芙日本遇害身亡」。（微博截圖）

郭雪芙驚傳日本河口湖遇害身亡

昨晚（22日）內地網絡突然瘋傳「郭雪芙日本遇害身亡」的消息，更有網民上載一張疑似日本朝日電視台傍晚新聞節目《Super J頻道》的新聞截圖，標題竟駭人寫上台灣女星郭雪芙（曾為女子團體Dream Girls成員）在山梨縣身亡，引起全網嘩然。大批受驚的粉絲隨即湧入郭雪芙的個人社交平台留言求證，一度引發恐慌。

台星郭雪芙被傳在日本遇害身亡。（IG@aohsuehfu）

郭雪芙火速報平安。（IG@aohsuehfu）

郭雪芙曬居家玩貓片：沒事喲！

面對突如其來的死訊謠言，郭雪芙所屬經理人公司「好妙娛樂」火速發文澄清，力證郭雪芙人身安全一切安好。公司更即時曬出印有「郭雪芙休息室」字樣的金鐘獎名牌照片，透露她目前正身在台灣，全力為即將舉行的金鐘獎頒獎典禮積極進行綵排，用鐵證粉碎荒謬假消息。隨後，郭雪芙本人亦親自在IG現身闢謠，上載一段在家中悠閒玩貓的日常生活片段，並以輕鬆語氣寫下「沒事喲」向廣大粉絲大派定心丸，讓廣大粉絲與影迷鬆一口氣。

經理人公司發文力證郭雪芙一切安好。（IG@y.hisgood_official）

郭雪芙本人在IG報平安。（IG截圖）

郭雪芙曬出家中貓咪影片，其經理人公司火速轉發「小姐姐在家逗貓，人很元氣喔」。（IG@y.hisgood_official）

疑AI翻譯失誤遭移花接木造謠

至於這宗離奇謠言的源頭，據悉極可能是源於「AI翻譯出事」與惡意移花接木。日本河口湖命案中，真正的死者實為一名井姓台灣女子，但有網民使用AI工具將日媒報道翻譯為中文時，系統在轉譯過程中竟離奇誤譯成「郭雪芙」；隨後更有人疑似藉此製造假新聞，將電視台新聞截圖加以竄改並放上郭雪芙的名字。加上郭雪芙與該名不幸罹難的井姓死者同為38歲台灣女性，種種巧合令假新聞被迅速傳播得「似層層」，無辜令外界虛驚一場，實在讓人啼笑皆非。