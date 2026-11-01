連詩雅罕晒母女合照五官倒模如餅印　媽媽氣質高貴顏值不輸愛女

現年38歲的連詩雅（Shiga）於2023年與陳家樂結婚，2024年7月順利誕下愛女陳星頤（Camila），榮升幸福三口之家。自為人母後，Shiga依然兼顧家庭與事業，日前在社交平台上載與母親的合照，兩母女同框立即引起廣大網民熱烈討論。

連詩雅產後迅速恢復工作狀態，積極接拍節目、出席商演。（IG@shi_ga）

兩母女似足「餅印」基因強大

在連詩雅分享的限時動態中，她與母親並肩自拍，並寫道：「早開工，早收工，今日同媽咪開工。」相中可見，連詩雅以精緻妝容示人，而身旁的連媽媽同樣狀態極佳，無論是眉眼、眼線以至鼻形與微笑角度，皆如出一轍，五官輪廓簡直像「複製貼上」一樣。媽媽梳起俐落盤髮，散發出雍容華貴的成熟韻味，氣場絲毫不輸身為女星的女兒。

連詩雅罕晒母女合照，連媽媽超凍齡氣質驚艷網民。（IG@shi_ga）

照片曝光後，不少網民紛紛大讚連媽媽「氣質超優雅」、「高貴大方得體」，更直呼「難怪Shiga咁靚，原來遺傳晒媽咪嘅最強基因」，同時大讚Shiga帶母親一同工作十分孝順貼心。

連詩雅經常在社交平台大晒家庭溫馨日常。（IG@shi_ga）

連詩雅經常在社交平台大晒家庭溫馨日常。（IG@shi_ga）

產後極速Fit爆回歸工作

自誕下愛女Camila後，連詩雅迅速恢復纖瘦勻稱的產前身材，積極接拍節目、出席商演。如今囡囡Camila經已兩歲，性格活潑可愛，一家三口經常在社交平台大晒溫馨日常，家庭生活十分甜蜜。如今Shiga不僅有老公疼錫、愛女相伴，工作時更有氣質媽咪同行，可謂家庭事業兩得意，幸福滿瀉。

連詩雅經常在社交平台大晒家庭溫馨日常。（IG@shi_ga）