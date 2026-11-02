Toyz傳已獲准假釋　網紅Gino爆距出獄還差一關　是否遣返仍無定數

前「英雄聯盟」世界冠軍、香港籍電競網紅Toyz（劉偉健）因販毒案入獄，近日傳出已獲法務部矯正署核准假釋，預計完成相關行政程序後即可出監。



不過，由於Toyz在台居留期限疑似早已逾期，外界關注他出獄後是否將直接遭移民署帶往收容所，後續遣返回香港。曾因強制性交罪入獄、日前獲准假釋的網紅Gino勁宥（莊凱博）11月1日也親自證實，Toyz確實已收到假釋核准公文。

Toyz劉偉健（Instagram@toyzlol）

Gino勁宥過去因強制性交罪遭判刑4年10月定讞，10月6日正式獲准假釋。他1日在Threads分享一段於監獄門口拍攝的影片，身穿白色上衣、深色短褲，親自透露Toyz目前的狀況。Gino表示，等待出監的過程相當煎熬，Toyz雖然已經拿到假釋核准公文，仍須等候相關程序完成才能離開監所，至於確切時間則無法掌握，甚至不知道究竟是今天、明天還是後天能夠出獄，語帶調侃地說：「還是永遠不會放人？」

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根據台灣台中高分院裁定，Toyz先前因違反《毒品危害防制條例》，遭判處有期徒刑4年2月確定，之後移送執行。由於法務部已於10月19日核准假釋，台灣高分院也在10月20日裁定將其交付保護管束。目前仍須等待台灣彰化監獄完成相關行政作業，才能正式辦理出監手續。至於確切出監時間，以及移民署專勤隊是否會到場接人，獄方與相關單位均以涉及個人資料為由，不願對外透露。

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外界也相當關注Toyz出獄後的動向，傳出若因在台居留逾期，可能遭移民署依法收容並安排遣返香港。Gino對此也提出疑問，好奇Toyz假釋當天究竟會由移民署人員前往接手，還是由女友篠崎泫親自迎接，甚至笑說也有可能是自己去接人。影片最後，Gino也向Toyz送上祝福，希望他能順利完成程序，早日離開監所。

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