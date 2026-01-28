Toyz劉偉健獄中與篠崎泫結婚成台灣女婿　或免遣返香港11月放監

香港籍前《英雄聯盟》世界冠軍Toyz（劉偉健），因在台涉嫌販毒案判監4年2個月，於2024年5月16日入獄，至今已服刑超一年九個月。今日（1月28日），台媒《鏡周刊》爆料，據女方友人的消息傳出，Toyz近期已在獄中與篠崎泫完成結婚登記。



據此前報道，Toyz入獄前，承認與篠崎泫正式交往。他還表示自己「有案在身」，自認現在的狀態不能結婚，心疼女方的辛苦。

台媒《鏡周刊》報道，篠崎泫的友人透露，Toyz近期已在獄中與篠崎泫完成結婚登記，正式成為「台灣女婿」。網傳關鍵動機是由於Toyz為香港籍人士，若順利與台灣籍配偶結婚，在刑滿或假釋後能依親取得居留資格，避免遭驅逐出境遣返香港。

報道指出，依現行規定，Toyz若服滿刑期，預計於2028年7月16日出獄，但若申請假釋成功，最快可在今年11月提前出獄。

據台灣法律，若Toyz未取得台灣合法身份，出獄後恐面臨被驅逐出境的處境。但若後續身份順利確認，將有助於保障其在台資產，網紅事業也可能東山再起。對此，篠崎泫低調回應：「之後有好消息會跟大家說」。