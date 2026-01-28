篠崎泫Toyz結婚有望在｢五星級｣監獄度蜜月　每月同住7日安撫情緒

香港籍網紅Toyz劉偉健因販毒罪入台灣監獄服刑，至今已超1年9個月。今日（1月28日）傳出他與女友篠崎泫已在獄中登記結婚，成為「台灣女婿」，有望免於出獄後被遣返香港。



Toyz劉偉健（IG@toyzlol）

篠崎泫（IG@hsyan0625）

《鏡周刊》報道，據台灣法律規定，獄中可合法申請結婚。像Toyz這樣無法到戶政事務所登記的特殊情況，只要跟戶籍地戶政事務所預約申請，就會有公務人員協助辦理。如篠崎泫同意並自己與戶政事務所預約，兩人就能順利登記，待Toyz刑滿或假釋後，能依親留台。

同時，在獄中結婚有被允許的額外福利，表現優良的受刑人，有機會在獄中指定的探親宿舍與配偶或直系親屬同住，通常每月一次，每次最多七天。藉此安撫受刑人情緒，幫助重返社會。

部分監獄甚至還有「五星級」探親宿舍，提供獨立套房，內有冷氣、衛浴、電視等，在未婚獄友眼裏，這可以稱為「蜜月假期」。