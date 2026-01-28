篠崎泫下嫁Toyz可成他｢免遣金牌｣？律師：仍有高風險被驅逐回香港

香港籍前《英雄聯盟》世界冠軍Toyz（劉偉健），因在台涉嫌販毒案判監4年2個月，現已服刑超一年。今日（1月28日），台媒《鏡周刊》爆料， Toyz近期已在獄中與女友篠崎泫完成結婚登記。



Toyz疑借「台灣女婿」的身份留台，避免於刑滿釋放後遭驅逐回香港。對此，台灣律師林依成指出，考慮到販毒罪屬重大犯罪，仍有高風險被處分限期離境或強制驅逐。



Toyz出獄後必須驅逐出境？

台媒《ETtoday新聞雲》報道，2021年，Toyz涉嫌販售大麻藥彈被判處4年2月有期徒刑，於2024年5月16日入獄服刑。現據爆料，篠崎泫的友人透露，Toyz已在獄中與篠崎泫完成結婚登記，正式成為「台灣女婿」。網傳其結婚動機是為了避免刑滿或假釋後被驅逐出境遣返香港。

曾任彰化、台中地檢署及高檢署台中分署檢察官，現任律師林依成指出，依台灣法律規定，法官會審酌該名外籍人士是否展現悔意、有無教化可能，再於執行完畢後去裁量是否驅逐出境。根據判決書，法官並未宣告劉在執行期滿後須驅逐出境，這表示劉在法律方面仍留有餘地。

Toyz成台灣女婿是「免遣金牌」？

林依成說明，若是涉及毒品、暴力或危害國安等重大犯罪者，即使有婚姻關係（依親），仍有很高風險被處分限期離境或強制驅逐。

對於外籍人士在台受刑期間結婚是否具有台籍身份，林依成表示，外籍人士與台灣人結婚僅取得「配偶」身份，原籍並不會改變。