女神2｜Ice貼身按摩陳星妤惹公憤　郭珮文坦承曾委屈自責遷就前度

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》近日戰況激烈，第9集上演「水上騎膊馬」大戰意外引爆情感炸彈！郭珮文（Juliana）前度Ice（俞鋆瑞）為陳星妤（Yvette）貼身按摩，這番「零邊界感」的舉動不僅瞬間辣㷫全網，更令站於一旁的前度郭珮文（Juliana）當場失控爆粗。男方事後遭大批網民聲討，急急於社交平台發佈長文解畫求平息風波。



俞鋆瑞同郭珮文一起了3-4年。(節目截圖)

Ice親密貼身為陳星妤按摩。（《女神配對計劃2》截圖）

按摩互動零邊界感

在最新一集的水上激鬥中，Ice與新加入的陳星妤被分至同一組出戰。為求在體力消耗極大的比賽中突圍，男方全程將「避忌」拋諸腦後，不時與女方咬耳仔密傾，更公然出手為對方按摩以助恢復狀態。親眼目睹前度與異性過分親暱的肢體互動，郭珮文面色明顯大變，難掩滿面醋意與失落，情緒爆煲下當場爆出一句「妖」，場面極度尷尬。但在訪問中終忍不住吐露心底話：「其實我見到係有少少妒忌，始終佢同另一個女仔咁親密。」

頻頻咬耳仔舉止親暱。（《女神配對計劃2》截圖）

郭珮文打瀉醋埕。（《女神配對計劃2》截圖）

郭珮文拍拖時曾委屈自責

事後，郭珮文坦承過往拍拖的死穴：「佢對人比較好，而且佢有好多女性朋友。之前拍拖嘅時候，都有遇到安全感同界線嘅問題，會令我呷醋同有唔舒服嘅位。」惟極度「戀愛腦」的她竟反過來把責任往身上攬：「係我嘅問題，我覺得我比較flexible（靈活），我嘅邊界感可以隨時隨住佢（變），可以就到（佢）。」在旁的花生團聽罷大感肉赤，極力勸她要善待自己、切勿一味死忍，大批觀眾亦戥佢極度心痛。得到眾人開解後，郭珮文在事後訪問中亦感性釋懷：「之前同Ice都有摩擦，我會諗係咪自己無理取鬧。今日大家話畀我知其實呢樣嘢係OK喎，我可以介意，唔可以我一個人承受晒所有唔開心。」

郭珮文坦承拍拖曾經委屈自責。（《女神配對計劃2》截圖）

男方發長文撲火

節目播出後，Ice的「中央空調」行徑隨即引發公關災難，網民幾乎一面倒洗版狂轟，狠批他毫無男女邊界感，更力撐郭珮文盡快「斬纜」放生自己。眼見群情洶湧，Ice透過個人社交平台發文道歉，強調一切身體接觸純粹為比賽需要，並公開道歉：「如果我喺任何方面令你哋失望，我好抱歉，你哋可以隨便講我任何嘢，我承受得住。」他同時懇求外界批評前三思，勿對不了解底蘊的參賽者太過苛刻，郭珮文亦大方轉發道歉文。