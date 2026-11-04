霍建華回憶演《如懿傳》皇帝半年走不出角色　林心如嚇到不敢追劇

東森「小姐不熙娣」最新一集特別邀請到重量級大來賓霍建華、楊謹華、詹子萱、蔡凡熙，登上節目宣傳全新影集「急診室的奇蹟」。時隔將近10年未上談話性節目的霍建華，在主持人小S（徐熙娣）的犀利追問下，也分享當年拍攝《如懿傳》的幕後秘辛。



霍建華坦言拍《如懿傳》是他演藝生涯中壓力最大的時期。當時整整拍了1年，天天被關在宮裡，內心很煎熬，不僅不能出去吃飯，連當時劇組也是不聚餐的。加上許多群戲不能 NG，文言文台詞極其繁重，每天拍攝結束就是關在房間背劇本。

霍建華飾演劇中皇上乾隆。（《如懿傳》劇照）

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小S打趣問：「一滴酒都不能喝嗎？」霍建華笑回：「有偷喝一下啦，因為壓力真的太大了！」他透露當時選角條件偏高，要拍過古裝劇、能說文言文、經驗豐富且願意演壞人，許多男演員根本不敢接，但自己非常想挑戰這個角色。霍建華坦言播完後雖然被許多觀眾罵，但他直言沒關係，代表大家認同這個角色「自己覺得很爽」！

小S好奇問起拍攝現場攝影師、燈光師是不是都要把他當皇上、對他卑躬屈膝？霍建華透露，當時導演確實有「惡意營造」這種威嚴氣氛。小S聽完忍不住開玩笑追問：「那你上廁所需要請別人幫你扶嗎？」讓霍建華無奈苦笑：「沒有啦！但古時候的皇上確實是需要別人扶的。」他更透露當時因為拍攝地點觀光客極多，自己一天甚至「只能上3次廁所」，《如懿傳》是他心中印象深刻的第一名作品。

他坦言當初殺青回家後，長達半年的時間完全脫離不了角色，

因為融入劇中整整1年，回家後我都還以為自己是皇上，連說話都習慣講文言文，甚至連吃飯時都會正座高喊：「來！用膳！」

超瘋狂的入戲程度讓小S與全場來賓震驚直呼：「真的假的啦！」小S忍不住好奇追問：「你老婆沒有受不了吼你『下戲了』嗎？」霍建華苦笑表示，因為在劇中常要怒吼妃子，老婆當時甚至都不太敢看。

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