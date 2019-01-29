《如懿傳》霍建華仲未係最賤嗰個？　盤點陸劇5大壞男人角色

這次我們要來和大家聊聊大陸劇中讓人想掐死的五大渣男！有始亂終棄的、有被權力慾望逐漸侵蝕的、還有已建家室的卻還欲求不滿，各個分分鐘毀觀眾三觀，都是想挑戰大家的拳頭硬度而生的角色！

1. 延禧攻略：弘晝

提到渣男怎能不提到《延禧攻略》的弘晝！就是侵犯魏瓔珞姊姊的兇手，不僅穿着傅恆的衣服犯案，事後還死不悔改，想用錢與簡單的儀式就輕易打發瓔珞，每次看都讓人想衝進螢幕打他兩拳！

《延禧攻略》弘晝由洪堯飾演（點圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

2. 如懿傳：乾隆

《如懿傳》中乾隆與如懿是對青梅竹馬，雖然如懿多次被人陷害，但乾隆始終信任着如懿，不過乾隆卻漸漸變得驕傲，聽信留言對如懿萌生猜忌，認為如懿與凌雲徹有染等事件不斷消耗與如懿的情份，以至於後來兩人決裂。

《如懿傳》乾隆由霍建華飾演（點圖放大）▼

+ 5 + 4 + 3

3. 獨家記憶：肖正

《獨家記憶》宋琪琪默默暗戀着一位飽讀詩書、充滿才氣的老鄉肖正，雖然肖正已是有婦之夫，但被愛情沖昏頭的宋琪琪仍獻出殷情，對宋琪琪也頗有好感的肖正明知道給不了她承諾，卻仍將生米煮成熟飯！被網友怒轟是「斯文敗類」。

《獨家記憶》肖正由方文強扮演（點圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

4. 香蜜沉沉燼如霜：天帝

《香蜜》的天帝為了一己之私害了幾乎所有人！為了權勢拋下花神娶了天后，後來又玷汙了花神、簌離，連帶造成了下一代旭鳳、錦覓、潤玉經歷了許多不必要的痛苦與紛爭。

《香蜜沉沉燼如霜》天帝由何中華飾演（點圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

5. 皓鑭傳：公子蛟

在《延禧攻略》飾演渣男弘晝的演員洪堯，在《皓鑭傳》裡又繼續渣了！劇中他飾演的公子蛟因看重權勢而拋下戀人皓鑭，並娶了她的妹妹岫玉，對戀人皓鑭見死不救，還對妻子家暴，壞到令人髮指！

《皓鑭傳》公子蛟由洪堯飾演（陸劇星球／愛奇藝台灣站）

看完上述大陸劇「渣男」的角色，你是否也很想衝進螢幕把他們掐死？！留言告訴我們你覺得哪一位最渣？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：那些古裝劇中你想掐死的綠茶婊，最後一位現在卻大受歡迎！】