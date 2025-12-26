林心如揭與老公10年友誼變真愛內幕　霍建華暗戀多年唔敢表白

林心如近期參與內地綜藝節目，罕有地在鏡頭前詳細分享與老公霍建華的愛情長跑。她坦言，兩人在2006年合作電視劇《地下鐵》相識，維持了長達十年的「純友誼」關係，甚至從未想過會與對方發展成情侶。

2016年北京相遇成轉折

這段十年的友誼在2016年迎來戲劇性轉變。林心如透露，當時兩人都恰巧在北京拍戲，頻繁的日常聯繫意外催化了感情。她形容當時的感覺是「聊著聊著就莫名對上眼」，心動感覺自然發酵。對於外界好奇「誰先主動」，林心如笑指這份感情是自然而然的結果，並沒有刻意的追求過程。

林心如透露，當時兩人都恰巧在北京拍戲，頻繁的日常聯繫意外催化了感情。（芒果TV）

她形容當時的感覺是「聊著聊著就莫名對上眼」。（芒果TV）

霍建華隱忍十年：怕告白後冇朋友

與林心如的「後知後覺」不同，霍建華其實早對女方心生好感。他曾在受訪時坦言，因為極度珍視這段友誼，擔心一旦表白失敗會導致關係破裂，寧願選擇以朋友身份守護十年。他更自嘲私下朋友極少：「心如不約我就沒人約」，字裡行間流露出對這段關係的依賴與深情。

霍建華其實早對林心如心生好感。（YouTube@LuYuChen_officechannel）

霍建華直言沒有把握，所以寧願不表白。（YouTube@LuYuChen_officechannel）

他更自嘲私下朋友極少：「心如不約我就沒人約」。（YouTube@LuYuChen_officechannel）

峇里島閃婚誕下愛女「小海豚」

兩人於2016年5月20日公開戀情，同年7月即在峇里島寶格麗度假村舉行盛大婚禮。這段由十年老友昇華而成的婚姻，隨後在2017年迎來了愛女「小海豚」的誕生。林心如多次在節目中讚賞霍建華是個稱職的爸爸，更曾在其他訪談中甜蜜直言：「嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事」，足見兩人感情穩定甜蜜。

兩人於2016年5月20日公開戀情，同年7月即在峇里島寶格麗度假村舉行盛大婚禮。