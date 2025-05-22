圈中男神娶視后9年罕談二人吵架哲學　面對爭執：比年輕時更冷靜

Netflix台劇《忘了我記得》即將上架，主演群們20日出席記者會，久違未在台灣公開受訪的霍建華，這次在劇中飾演謝盈萱的丈夫，雖然戲份不多但讓他感觸非常深，霍建華除了分享接演的契機，也透露在現實生活中和老婆吵架時的心境轉變。



台灣女星林心如與霍建華於2016年結婚，並育有一女「小海豚」。（資料圖片）

霍建華分享，當初接到編導劉若英的邀請時，得知劇的主軸是在講親情，以為自己只是簡單出演丈夫的角色，戲份不會太多，沒想到看到劇本後，發現有蠻大部份是在講婚姻生活，是個不小的挑戰，讓他笑說接演後「有點後悔」。他透露，夫妻爭執的劇情剛好是在過年後拍攝，「 害我整個過年都不太好過，既然答應了就要很投入在裡面。」展現演員敬業的一面。

霍建華在劇中飾演謝盈萱的丈夫。（《忘了我記得》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《忘了我記得》劇照👇👇👇

+ 18

當被問到在現實生活中，和老婆林心如爭執時，會是冷靜派還是衝動派？霍建華說，吵架會看事情的嚴重性：

「年輕的時候會比較直來直往，現在會讓自己情緒冷靜一點。」



霍建華這回首次和謝盈萱合作，要在短時間內培養出夫妻默契，對兩人來說都是一大考驗，他也坦言謝盈萱個性較內向，所以他扮演主動的一方，時不時在片場逗她笑、多聊天，自然而然就熟悉起來。

林心如早於2015年憑《16個夏天》首奪金鐘獎戲劇節目女主角獎，獲封視后。（《16個夏天》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多林心如靚相👇👇👇

+ 20

不過他在看劇本時，就深深感受到女主角不容易詮釋，加上拍攝過程中時常看到謝盈萱崩潰、壓力大的一面，因此結束自己的戲份後，仍相當關心對方，還特別傳訊息給劉若英，希望她能多關心及鼓勵謝盈萱。讓一旁的劉若英笑說：

「他很擔心樂樂（謝盈萱 飾）被導演折磨。」



霍建華在看劇本時，就深深感受到女主角不容易詮釋。（《忘了我記得》劇照）

【相關圖輯】Netflix 5月必看片單：未知的首爾/吞金/忘了我記得/魔鬼的計謀2（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

霍建華感性說道，當初以為只是簡單客串的戲，沒想到深入演出後，對角色、劇組都莫名產生了很大的情感連結：

「殺青後還會回想拍戲的過程，能在這部戲找到不一樣的情感，是很意外的收穫，蠻難得的。」



而劇中，飾演謝盈萱父親的秦漢面臨到失智，這也是現今社會中不少家庭要面臨的議題，當被問到若老了以後也失智該怎麼辦？霍建華說，目前還沒有想過，但如果真的發生，可能會遠離身邊的人，想辦法照顧自己，「自己過完後面的日子」，希望能不給周圍的人添麻煩。《忘了我記得》23日於Netflix獨家播出。

霍建華已經快10年未在台灣公開受訪。（中天新聞網授權使用／記者伍映澄攝）

霍建華在劇中和謝盈萱飾演夫妻，有不少爭執戲碼。（中天新聞網授權使用／記者伍映澄攝）

Netflix新劇《忘了我記得》20日舉辦記者會。左起為霍建華、謝盈萱、秦漢、周采詩及劉品言。（中天新聞網授權使用／記者伍映澄攝）

延伸閱讀：

三峽78歲翁「疑路怒症」奪3命 前同事：開車像變一個人

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】