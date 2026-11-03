金像獎最佳男配角馮皓揚曬母子合照　媽媽極致凍齡似足姊弟

憑電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年「蘇樺偉」一角一鳴驚人、勇奪第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」的新生代實力派演員馮皓揚（羊羊），近年在影視界備受看好。日前他趁著母親生日，特意安排帶同媽媽前往專業影樓拍攝一輯溫馨慶生寫真。未料照片曝光後，母親超乎想像的逆生長「神級凍齡」外貌瞬間在社交平台引爆洗版狂潮，大批網民紛紛驚呼兩人同框絲毫不像母子，反而更像一對高顏值的「姊弟」。

媽媽黑白簡約造型嘟嘴搞怪。（IG@masonfung1005）

媽媽公開僅「4字頭」。（IG@masonfung1005）

二人合照獲讚似姊弟。（IG@masonfung1005）

媽媽極致凍齡震撼全網

現年22歲的馮皓揚在社交平台感性發文，透露今年特別為母親預約影樓拍攝母子紀念寫真。照片中，母子二人甚具默契地換上黑白極簡的時尚造型，同樣穿著純白素色上衣搭配俐落的全黑西裝長褲，整體氣質乾淨俐落、星味滿溢。

只見在其中一張合照中，兩人捧著小巧精緻的生日蛋糕，一同對著鏡頭俏皮地嘟嘴賣萌；而在另一張手持氣球的互動照中，母親無論是白皙無瑕的緊緻膚質、纖細曼妙的體態，抑或甜美自然的笑容，都絲毫看不出任何歲月痕跡。馮皓揚在配文中除了嘴甜盛讚媽媽是「世界上最漂亮」之外，亦忍不住打趣自嘲，直言兩人站在一起看起來更像「姊弟」。儘管母親只低調透露年齡為「4字頭」，但近乎違背地心引力的凍齡狀態令全網驚嘆不已。

媽媽極致凍齡，完全睇唔出歲月痕跡。（IG@masonfung1005）

12歲入行奪金像獎最佳男配角

童星出身的馮皓揚早在2017年年僅12歲時便正式涉足幕前，至今已有約9年的演藝資歷。2021年，他在傳記電影《媽媽的神奇小子》中憑藉細膩傳神、催淚動人的精湛演技，將少年蘇樺偉面對身體殘障與命運抗爭的倔強刻畫得淋漓盡致，最終於2022年以黑馬之姿大熱捧走金像獎「最佳男配角」，演技實力備受影壇肯定。在馮皓揚光芒四射的演藝成就背後，這位長相年輕的母親，正是多年來陪他熬過人生無數至暗時刻的靈魂支柱。

12歲入行奪金像獎最佳男配角。（IG@masonfung1005）

自幼患亞氏保加症與ADHD

馮皓揚的成長之路絕非一帆風順。他過往曾坦誠剖白，小學時期因表達障礙而需要定期接受言語治療，其後更被醫生確診患有輕度亞氏保加症（自閉症譜系障礙）以及專注力不足及過度活躍症（ADHD）。直至中二、中三左右，他在評估後才正式停止覆診。

面對外界對該病症的刻板標籤，馮皓揚堅定表示患者同樣能像正常人一樣精彩生活，絕不應被病況畫地為牢：「大家可能對亞氏保加症的印象是缺乏同理心，但我自己就不是這樣，否則根本難以成為演員！」他強調自己並非社交障礙，只是性格偏向內向（MBTI中的「I人」），在人際互動中需要較多時間「熱身」：「曾嘗試改變自己去做一個『E人』（外向型），但後來明白『I人』就是『I人』，內向型也有屬於自己的細膩優點，懂得將它們在演戲中放大便足夠。」