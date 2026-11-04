陳百祥靠神秘軍師獨門一招揀馬　自爆鑽研賽馬全因「為父報仇」

75歲的「阿叻」陳百祥於4年前宣布退出演藝圈，近年積極轉戰自媒體，進攻小紅書等平台打入內地市場，時不時上載新片與網民互動，保持人氣。阿叻不愁生活，與太太「秀姑」黃杏秀居住於逾億元獨立豪宅，多年來兩口子出雙入對，極之恩愛。身為圈中出了名的資深大馬主，陳百祥日前在社交媒體分享獨門賽馬「秘技」，神秘透露揀馬全憑家中不可思議的「軍師」相助，影片一出火速引爆全網洗版！

陳百祥與太太黃杏秀感情極好。（微博@杏Hang）

愛貓阿旺化身賽馬軍師

影片中，陳百祥神氣活現地展示其獨門賽馬日常，透露家中所養的愛貓「阿旺」竟然精通賽馬，平日更會寸步不離陪伴他分析馬會排位表。自詡對賽馬極度狂熱的阿叻，家中更備有一整套詳盡的賽駒專屬檔案，巨細無遺記錄每匹馬由出生、血統到出賽往績的數據；每當他逐一指著檔案詢問馬匹勝算時，貓咪若然看好，便會主動伸出貓爪與他「握手」示意。

陳百祥表示「阿旺」自己學會了睇馬。（小紅書@至叻星）

愛貓「阿旺」就是軍師。（小紅書@至叻星）

家中有一整套詳盡的賽駒專屬檔案。（小紅書@至叻星）

「阿旺」會伸貓爪與他「握手」示意。（小紅書@至叻星）

雖然陳百祥在片尾忍俊不禁笑言「純粹搞笑」，但隨即認真透露愛貓確實曾靈驗無比，替他挑中過幾十倍的大冷門賽駒！這一幕搞笑又傳神，引來大批網民瘋狂留言，紛紛調侃陳百祥今次是「出貓」，更大讚這隻靈性神貓簡直是「招財貓」。

陳百祥笑言「純粹搞笑」。（小紅書@至叻星）

「阿旺」曾靈驗無比。（小紅書@至叻星）

苦研賽馬只「為父報仇」

提起對賽馬近乎痴迷的狂熱，背後原來藏著一段辛酸的家族往事。陳百祥自爆在4歲之前其實是不折不扣的「富二代」，當年家境極度富裕，每位兄弟姊妹均配有一名專屬工人貼身服侍；豈料後來父親沉迷賭馬輸光整份家產，導致一夕之間家道中落。

每位兄弟姊妹均配有一名專屬工人貼身服侍。（影片截圖）

陳百祥父親因沉迷賭馬而輸光整份家產。（影片截圖）

陳百祥笑言自己長大後瘋狂研究跑馬，初衷並非純粹熱愛，而是為了「為父報仇」！當年因家境清貧，他中學就讀名校聖若瑟書院時便要四處打工月賺400蚊幫補家計，不過他長大後依然極盡孝道，一直悉心供養父親直至其90多歲安詳終老，老友彭健新亦曾拍片透露陳百祥年輕時經常與父親針對馬匹各抒己見，盡顯深厚父子情。

研究跑馬為了「為父報仇」。（影片截圖）

兩度破產獲譚詠麟借首期救急

陳百祥的人生字典從來不缺大風大浪。早年他與譚詠麟組成「The Loosers」樂隊（溫拿樂隊前身），其後轉戰製衣生意身家暴漲過千萬，卻因生意慘敗欠下巨債，幸得好友譚詠麟豪氣借出原本準備用作買樓的3萬蚊首期，幫他向破產管理署申請破產；2000年代初他再與成龍、曾志偉、譚詠麟及梅艷芳集資千萬創立「東方魅力」，又因投資失利兩度宣告破產。但這名天生福將屢仆屢起，重返TVB主持《歡樂今宵》兼夥拍周星馳締造無數喜劇經典，更考獲紐西蘭練馬師牌照及在澳門開倉，將名下愛駒全情交由好友何良訓練，天天清晨五點起床親自睇晨操，足見其愛馬如命的瘋狂程度。

早年陳百祥與譚詠麟組成「The Loosers」樂隊。（FB圖片）

陳百祥曾兩度破產。（小紅書@至叻星）