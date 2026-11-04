58歲劉彩玉久未錄影《流行都市》　遭TVB官網悄悄除名疑約滿離巢

現年58歲的前玉女歌手劉彩玉，多年來主力為無綫午間資訊節目《流行都市》擔任主持，陪伴無數家庭觀眾度過午後時光。然而，近日有網民發現她已久未現身節目，翻查無綫官方網頁，其藝員資料更已被悄然下架，疑似已於今年低調約滿離巢，結束長達32年的賓主關係。



劉彩玉多年來主力為無綫節目《流行都市》擔任主持。（IG@yuklew）

劉彩玉已久未現身節目《流行都市》。（IG@yuklew）

社交平台僅曬悠閒生活

作為節目元老級成員，劉彩玉近期在社交平台主要分享外遊及聚會近照，生活相當愜意，卻始終未見任何電視城的開工痕迹。據紀錄顯示，她最後一次上載《流行都市》的錄影花絮已是2025年7月；如今官網藝人名單亦被除名，令不少網民推測這位「午間台柱」已正式告別無綫。

劉彩玉社交平台僅曬悠閒生活。（IG@yuklew）

翻查無綫官方網頁，其藝員資料更已被下架。（TVB官網）

劉彩玉疑已於今年低調約滿離巢。（IG@yuklew）

90年代玉女歌手轉型主持

外界向來熟悉其主持形象，但劉彩玉其實於90年代以歌手身份入行，曾由寶麗金轉投新藝寶並先後推出三張個人唱片，與王菲、李家明、鄒靜及鄭梓浩同屬同門歌手，近年亦曾登上《流行經典50年》與鄭梓浩合唱經典金曲《一對妒忌的心》。因早年歌手收入不穩，她在1992年迎來轉捩點加入《婦女新姿》，其後長年效力《都市閒情》及《流行都市》長達32年；期間她亦積極跨界拍劇，當中在首輯《愛·回家》飾演勢利愛美的「May姐（阿May）」最為經典入屋，並曾參演《白色強人》、《愛·回家之開心速遞》、《一屋老友記》、《妙手仁心III》及《珠光寶氣》等多部人氣劇集。

劉彩玉於90年代以歌手身分入行。（網上圖片）

曾先後推出過三張個人唱片。（網上圖片）

嫁體院院長恩愛多年堅持不生育

除了演藝事業平穩，劉彩玉的感情生活亦甚為美滿。她於2000年與前香港壁球代表隊總教練、現任香港體育學院院長蔡玉坤結為連理，結婚26年依然恩愛如昔。夫妻倆早有共識不生育，劉彩玉曾坦言香港的教育制度令人承受龐大壓力，亦擔心自己未能勝任母親角色，慶幸獲丈夫蔡玉坤充分體諒與支持，二人一直享受甜蜜的二人世界。