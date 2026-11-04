女神2丨Ice發文被指假大愛　陳星妤道歉網民拒買賬：贏比賽輸人品

無綫（TVB）熱播戀愛真人騷《女神配對計劃2》話題連環爆發。繼早前郭珮文（Juliana）前度俞鋆瑞（Ice）在水戰環節與新加入的女神陳星妤（Yvette）舉止過於親密引發「零邊界感」爭議後，Ice日前於個人社交平台以中英雙語發表長文。



陳星妤攻擊陳若思的頸部。（《女神配對計劃2》截圖）

出動「龍爪手」！（《女神配對計劃2》截圖）

俞鋆瑞遭踢爆「假大愛」

Ice在文中除了向公眾致歉外，更特別強調「節目中每一位參與者都是有血有肉的人」，懇請網民在惡意攻擊前三思，並宣稱「人難免會犯錯，我並不是在為誰辯護」。然而，這篇看似理性大愛的長文不但未能平息風波，反而被大批網民解讀為「高調護花」，質疑他表面保持中立，實質是在為近日因水戰動作粗暴「狼死」而深陷公關危機的陳星妤擋槍洗白，瞬間再度點燃全網怒火。

Ice透過個人社交平台發文道歉。（Threads@iceamoureux）

網民直斥Ice「假大愛」。（Threads截圖）

網民希望郭珮文不要和Ice復合。（Threads截圖）

鏡頭前貼身按摩無視舊愛

回顧第九集的爭議核心，在「水上騎膊馬」遊戲中，Ice與陳星妤組成拍檔，兩人在備戰與比賽期間不僅頻頻親密「咬耳仔」，Ice更公然在鏡頭前為身穿泳裝的陳星妤進行貼身按摩，完全將站在一旁的前度郭珮文當成透明人。面對舊愛毫無邊界感的舉動，郭珮文當場打翻醋埕，更忍不住當場爆粗喊了一聲「妖」，事後更委屈且卑微地自責是「我自己的問題」，神情落寞令人鼻酸。所幸在場的好姊妹梁敏巧即時痛心力勸她要「多愛自己」，而暖男伍頌曦更適時挺身而出，霸氣給出承諾：「安全感呢樣嘢我一定畀到你」，體貼舉動與冷落舊愛的Ice形成強烈反差。

Ice親密貼身為陳星妤按摩。（《女神配對計劃2》截圖）

頻頻咬耳仔舉止親暱。（《女神配對計劃2》截圖）

陳星妤道歉網民拒買賬

至於事件另一主角陳星妤，亦因在水戰環節中表現過於兇狠「狼死」而面臨形象危機。在「水上騎膊馬」首輪對戰中，陳星妤由關經瀚背負出戰陳若思（Amber）與林子朗組合，在陳若思體力不支時，不僅用力掐捏其頸部，更在陳若思落水後，依然失控地將對方的頭部強行撳入水中，導致陳若思頸部嚴重紅腫及留有明顯瘀傷。

陳星妤發文道歉。（threads@yvette.cc）

儘管陳星妤事後火速於Threads發文致歉，坦承因過於投入比賽而失控，但大批網民對其「贏比賽輸人品」的粗暴行徑依然深感不滿：「玩個遊戲就知咩性格」，「你好恐怖啊，玩個遊戲，咁狼死嘅」，「當時你點會唔知，隔咗咁耐先道歉」；更有網民揚言要罷看並抵制其代言廣告。

網民對其「贏比賽輸人品」的態度依然不買賬。（Threads截圖）