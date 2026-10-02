Nana甜認戀上T.O.P懶人包｜時間線一文看清！星座生肖拆解神顏CP

T.O.P和 Nana終於認愛！韓國知名媒體《Dispatch》（D社）今日（10月2日）爆出前 BIGBANG 成員 T.O.P（崔勝鉉，38歲）與 After School 出身，近日因《挑情醜聞》演出被熱議的女星 Nana（林珍兒，35歲）正在熱戀。消息一出，雙方經紀公司在短短 1 小時內火速認愛，證實兩人於今年 6 月開始拍拖，震撼全網。《開罐》為大家拆解這對「神顏 CP」由同行變戀人經過，以及按星座、生肖分析二人是否「天作之合」，會否像玄彬孫藝珍般，成為另一對神仙CP。



T.O.P 在籌備個人專輯《ANOTHER DIMENSION》（《多重觀點》）主打歌〈Studio54〉（〈완전미쳤어!〉）時，親自指名邀請 Nana 擔任女主角。

一、 戀情揭發經過：九里市低調煲愛，貼地約會全被拍

根據《Dispatch》報導，T.O.P 與 Nana被拍攝到兩人在京畿道九里市峨川洞（阿奇烏爾村 / Achiul Village）一帶 Nana 的住處附近頻繁約會。雖然兩人皆為知名藝人，但約會模式卻相當接地氣，外出時僅搭乘的士，並一起到附近的便利商店買零食。從拍攝的片段所見，兩人當時僅做簡單防護，T.O.P 只戴帽子，Nana 則配戴口罩，沒有太多刻意掩飾身分的裝束。

二人為了把握時間見面，即便 Nana 於9 月 24 日遠赴米蘭參加時裝週，且 T.O.P 正忙於個人巡迴演出，韓媒發現，兩人仍在9月30 日與10月1 日連續兩天約會。

T.O.P 所屬經紀公司 TOPSPOT PICTURES 與 Nana 所屬經紀公司 SUBLIME 雙雙發表聲明，大方承認兩人「因拍 MV 結緣，於 6 月正式交往」。（Threads圖片）

根據《Dispatch》報導，T.O.P 與 Nana被拍攝到兩人在京畿道九里市峨川洞（阿奇烏爾村 / Achiul Village）一帶 Nana 的住處附近頻繁約會。( Threads圖片）

二、 1小時火速認愛！Nana 親自發聲安撫粉絲：會健康地交往

以往韓星爆出戀情，經紀公司多採取「正在確認」、「藝人私生活難以確認」等模糊回應，但這次爆料後僅約 1 小時，T.O.P 所屬經紀公司 TOPSPOT PICTURES 與 Nana 所屬經紀公司 SUBLIME 雙雙發表聲明，大方承認兩人「因拍 MV 結緣，於 6 月正式交往」。

戀情曝光後，Nana更第一時間在社交平台Bubble發文，先是安撫粉絲：「大家都被嚇到了吧？我也是，也有一點害羞」，隨後親口宣示「主權」：「我們會好好地、健康地交往！」，率性舉動獲得粉絲激讚並祝福 。

三、 緣起〈Studio54〉MV T.O.P 點名選Nana

從蛛絲馬跡所見，這段戀情始於今年1月，T.O.P 在籌備個人專輯《ANOTHER DIMENSION》（《多重觀點》）主打歌〈Studio54〉（〈완전미쳤어!〉）時，親自指名邀請 Nana 擔任女主角，當時 T.O.P已大讚Nana具備一種像「來自宇宙或過去時代」的氣質。

T.O.P 在籌備個人專輯《ANOTHER DIMENSION》（《多重觀點》）主打歌〈Studio54〉（〈완전미쳤어!〉）時，親自指名邀請 Nana 擔任女主角。

四、網民揭二人有多個共同經歷

戀情爆出後，有網民發現他們二人有不少類似的人生經歷，包括二人皆為二代 K-pop偶像出身，近年又同樣轉型為演員。

T.O.P 曾於 2017 年捲入大麻爭議，面對社會指責與輿論壓力，演藝事業一度走入低谷並沉寂多年，甚至曾宣佈有意退出演藝圈 。直到近年，他才憑藉個人專輯《ANOTHER DIMENSION》與接拍《魷魚遊戲2》再次翻生，勇敢向外界喊出「我回來了」。

T.O.P近年接拍《魷魚遊戲2》（《魷魚遊戲2》劇照）

《挑情醜聞》中，Nana亦曾因醫美過度，其「嘟嘟唇」跟古裝造型不相配而引發爭議

另一方面，Nana曾連續獲得全球百大美女榜首，卻也遭受嚴重的網民負評，指她不配為百大美女之首，而Nana在過往訪問中也坦言，該頭銜帶來不少壓力與困擾。而在近期主演 Netflix 劇集《挑情醜聞》中，她亦曾因醫美過度，其「嘟嘟唇」跟古裝造型不相配而引發爭議，事後更親自在社交平台致歉。

四、 星座、生肖與面相是否合襯？

二人彼此經歷相近，這對「神顏 CP」，兩人的出生年月日又是否「夾得嚟」呢？

星座配對：天蠍座男 x 處女座女（90% 契合度）

T.O.P：1987 年 11 月 4 日（天蠍座）

Nana：1991 年 9 月 14 日（處女座）

水象的天蠍座與土象的處女座在星座學中屬於「水土相融」的黃金搭配。天蠍座的 T.O.P 情感深沉且防備心較重，極度需要專一且給予安全感的伴侶；處女座的 Nana 則心思細緻、忠誠且具理智。處女座的細心能撫平天蠍座內心的敏感，而天蠍座強烈的專一亦能滿足處女座對愛情忠誠的追求。

生肖：屬兔（丁卯年）x 屬羊（辛未年）（100% 三合吉配）

T.O.P：1987 年生（生肖屬兔）

Nana：1991 年生（生肖屬羊）

在十二生肖合婚中，兔（卯）與羊（未）屬於「亥卯未」三合大吉婚配。三合代表性格相投、氣場和睦且互為貴人。屬兔者藝術悟性高且果斷，屬羊者溫和體貼且包容力強。Nana 的溫柔能包容 T.O.P 的固執與情緒，兩人在事業與生活中皆能互相滋養。

T.O.P與NANA林珍娜戀情發展時間線

T.O.P與NANA林珍娜的戀情從由今年1月合作拍MV，經歷了數月終發展成戀人，戀情在2026年10月2日被Dispatch曝光，雙方經紀公司也火速認愛。以下整理TOP NANA交往時間線：

2026年1月｜因〈完全瘋了！Studio54〉MV首次見面

T.O.P親自邀請NANA擔任個人歌曲〈完全瘋了！Studio54〉MV女主角，兩人首次因工作合作而認識。

2026年4月｜直播時互動仍生疏

NANA林珍娜現身T.O.P新歌宣傳的YouTube影片，當時雙方以敬語傾談，仍未見熟絡。

2026年6月｜發現彼此多共通點

MV及宣傳活動結束後，T.O.P和NANA繼續保持聯絡。D社引述身邊友人所講，T.O.P與NANA發現彼此有許多共通點，於是二人開始多來往。

2026年10月2日｜Dispatch公開戀情，雙方公司一小時內認愛

D社公開T.O.P與NANA林珍娜約會的畫面，包括9月30日及10月1日兩人都有見面，又在便利店購物。消息曝光後，雙方所屬的經紀公司TOPSPOT PICTURES與SUBLIME相繼證實兩人正在交往。