吳岱融早年重傷轉戰TVB成就「花無缺」　靠加拿大空氣成功戒煙

現年67歲的吳岱融，憑《絕代雙驕》中的「花無缺」與《巨輪II》的反派「高天鷲」等標誌性角色，深入電視觀眾的心。近日他作客新城知訊台節目《Ben同Benson「chur」住傾》，接受專訪。回望逾40年的演藝生涯，首度細訴當年由新加坡轉戰香港電視圈的關鍵轉捩點，更暢談與太太鍾淑慧的緣分。

吳岱融近日作客新城知訊台節目《Ben同Benson「chur」住傾》，接受專訪。（圖片來源：新城知訊台）

拍劇意外重傷停工逾年成契機

吳岱融早年在新加坡出道並迅速嶄露頭角，他憶述當年拍劇時曾因跳彈床發生嚴重意外，雙腿重創至皮開肉綻、深可見骨，被迫停工休養一年多。他索性決定回流香港另尋出路，隨後順勢加盟TVB，迎來演藝生涯的全新契機。吳岱融進入TVB後獲派主演經典武俠劇《絕代雙驕》，憑藉「花無缺」一角一炮而紅，奠定其電視圈一線小生地位。談起成名作，他幽默表示當時演技其實相當青澀：「企定定、懶cool咁望住人，就已經係『花無缺』。」如果沒有當年那場意外，他未必會下定決心返港，亦不會成就日後家喻戶曉的武俠經典。

吳岱融當年憑「花無缺」一角爆紅，而且當時的他，簡直是顏值巔峰。（《絕代雙驕》劇集截圖）

相隔廿載演「高天鷲」大呼過癮

離巢約二十載後，吳岱融於《巨輪II》飾演奸角「高天鷲」再度爆紅，演技爐火純青。他笑言當初聽到角色設定時，內心湧起如初戀般的「小鹿亂撞」，拍攝期間更常常入戲太深，導演一喊「停機」便把剛才爆肚發揮的台詞忘得一乾二淨。他直言相較於當年只需擺酷的「偶像派」花無缺，高天鷲能肆意做出常人不敢做的出格惡行，演起來痛快無比。

吳岱融在《巨輪II》中鬧李佳芯這一幕，令人印象深刻。（《巨輪II》劇集截圖）

靠加拿大空氣成功戒煙

除了暢談演藝心路，吳岱融亦大方分享「凍齡」秘笈。他透露自己每日堅持拉筋和經常梳頭，飲食則偏愛清淡，拿手小菜是「魚露炒芥蘭」。已成功搣掉煙癮十多年的吳岱融表示，當年全靠前往溫哥華探望居於林區的妹妹，呼吸到當地「甜甜的空氣」，才順利憑著這套獨門的「加拿大空氣戒煙法」成功戒掉煙癮。

吳岱融大方分享「凍齡」秘笈。（FB@吳岱融 Hugo Ng）

跟太太鍾淑慧緣分「整定」

談及家庭，他認定自己與太太鍾淑慧是命中註定的緣分，並爆太太在家中「個嘴飛嚟飛去」，經常向他與兒子獻吻表達愛意。對於兒子的終身大事，吳岱融笑指愛子十分懂事卻打算維持單身，他雖尊重年輕人的生活追求，但仍忍不住隔空向兒子喊話想抱孫，更豁達開出條件「只生不婚都完全無問題」，言談間盡顯慈父的開明。

吳岱融認定與太太鍾淑慧是命中註定的緣分。（FB@吳岱融 Hugo Ng）

吳岱融認定與太太鍾淑慧是命中註定的緣分。（FB@吳岱融 Hugo Ng）