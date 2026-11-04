林明禎火辣戰衣大騷極品小蠻腰　賽車場玩飄移驚呼太瘋狂

「大馬女神」林明禎擁有甜美童顏與魔鬼身材，私底下原來是不折不扣的賽車狂熱分子。近日她在社交平台大方分享了一段親赴賽車場、初嘗極限飄移體驗的精彩短片。身為乘客的她全程被狂暴離心力甩到失魂尖叫，更被鏡頭捕捉到瞪大雙眼、死命抓住座椅的真實反應。雖然落車時疑似被嚇到「雙腿發軟」，但意猶未盡的她隨後更換上一身火辣戰衣大騷招牌小蠻腰，展現出既大膽又性感的極致魅力，短片火速引爆網民熱議。

林明禎大方展現「沙漏級」極致小蠻腰。（IG@minchen333）

林明禎（IG@minchen333）

化身充滿野性與力量美的街頭賽車女神。（IG@minchen333）

大方展現「沙漏級」極致蠻腰。（IG@minchen333）

意猶未盡的她隨後更換上一身火辣戰衣大騷招牌小蠻腰。（IG@minchen333）

短版露臍上衣。（IG@minchen333）

初次踏足真實賽道體驗飄移

林明禎在社交平台上載短片並興奮發文寫道：「這是第一次在真正的賽道上體驗在賽道安全車（Safety Car）內飄移，太瘋狂了！」她更意猶未盡地表示，這次驚險刺激的賽道之旅絕非終點，「只是一個美好的逗號」，直言早已急不及待迎接下一次的極速挑戰。

從公開的花絮片段可見，當日林明禎以一身專業車隊短袖上衣搭配休閒牛仔褲亮相，打扮清爽俐落。心情大靚的她在維修區及賽道各處穿梭參觀、興奮打卡，難掩雀躍之情。林明禎亦同場加映多張視覺效果十足的造型照。只見她迅速換下休閒車隊服，化身充滿野性與力量美的街頭賽車女神，大展極致纖細的「水蛇腰」。