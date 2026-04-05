田曦薇穿深V旗袍直播　露出有料「雪白半胸」險走光　平台急中斷

大陸女星田曦薇在《逐玉》飾演力大無窮的殺豬娘「長玉」，全身上下穿著古裝包緊緊，日前罕見以時裝打扮出現在保養品直播平台帶貨，只見田曦薇穿著改良式爆乳旗袍，露出結實有肌肉的手臂，不愧是抱得動張凌赫的奇女子。



然而更吸睛的是，田曦薇因為上圍豐滿有料，遭平台中斷直播20分鐘。

田曦薇在直播帶貨時，穿深V旗袍，大露雪白半胸。（抖音）

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田曦薇爆乳直播 靠「4張小卡」擋胸前

田曦薇3月29日以一襲粉綠色改良式旗袍造型現身直播，深V低胸剪裁，襯托出她雪白飽滿的美胸，未料，直播進行中，平台卻以「露膚違規」為由，無預警中斷直播約20分鐘。

事後，品牌工作人員擺出兩個支架，分別在上面夾了兩張她的小卡，總共4張小卡擋在她的胸前，直播才得以繼續。

與她合作《逐玉》的演員毛林林透露，田曦薇其實才70多斤，頂多只有39公斤，算是很纖瘦的身材。卻有眼尖的粉絲發現，田曦薇的禮服似乎太緊，即使她已經身輕如燕，但是她穿上這件裙子，背部都被勒出一坨肉，擠在裙子的邊緣，顯然是衣服尺寸太小，「田曦薇被裙子勒成這樣」一詞，登上微博熱搜。

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對於田曦薇的遭遇，許多粉絲在微博上表達不捨，紛紛留言表示，

「她已經很瘦了，真的沒必要」

「心疼，團隊怎麼老拖她後腿」

「一場直播下來不得難受死」

「這種審美真的有問題」



直播中，田曦薇重現《逐玉》經典場面，高喊「青天大老爺」，臉上始終掛著甜美笑容，即使衣服很彆，她的表現還是相當敬業。

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