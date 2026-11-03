《嫁金釵》大結局劇透！田曦薇更上一層樓　劉朔登基做皇帝悲告終

【Netflix、優酷】由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝權謀劇《嫁金釵》迎來高潮大結局，全劇奪嫡暗戰迎來血腥清算。謀劃半生的太子劉狩（鄭好飾）起兵逼宮奪權徹底潰敗，終遭廢黜為庶人並賜自盡，直至面對毒酒一刻，才驚覺自己狠戾一生竟只是父皇替真正儲君劉朔掃清障礙的「替死鬼」。



伴隨白虎殿政變平定，平叛有功的魏嬈（田曦薇飾）獲冊封為護國公主。然而權力巔峰並未換來太平盛世，順利登基的劉朔（周歷傑飾，名字或寫「周历杰」）上位僅三年便遭暗算暴斃，遺下懷有遺腹子的紅線（金天如意飾），社稷安危與撫育幼主的重擔最終全落在魏嬈與陸濯（閆桉飾）肩頭，反轉不斷的悲壯收尾在各大社交平台掀起熱烈討論。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝權謀劇《嫁金釵》迎來高潮大結局，全劇奪嫡暗戰迎來血腥清算。（微博@嫁金釵官微）

伴隨白虎殿政變平定，平叛有功的魏嬈（田曦薇飾）獲冊封為護國公主。（微博@嫁金釵官微）

白虎殿政變崩潰 陸濯假死現身平叛

太子劉狩瘋狂起兵逼宮，始於子嗣命脈被廢的絕境。早前魏嬈為救紅線夜闖太子府將其重創致殘，斷送後代的劉狩情緒全面失控，聯手魏姝（陳意涵飾）四處設局，甚至默許向病重皇帝下毒，欲借大將韓遼（代高政飾）的兵權武力奪權。

太子劉狩瘋狂起兵逼宮，始於子嗣命脈被廢的絕境。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

太子劉狩瘋狂起兵逼宮，聯手魏姝（陳意涵飾）四處設局，甚至默許向病重皇帝下毒，欲借大將韓遼（代高政飾）兵權武力奪權。（微博@代高政影片截圖）

太子劉狩瘋狂起兵逼宮，聯手魏姝（陳意涵飾）四處設局，甚至默許向病重皇帝下毒，欲借大將韓遼（代高政飾）兵權武力奪權。（微博@代高政影片截圖）

然而這場殺局早被魏嬈與陸濯識破。在終局白虎殿內，韓遼企圖以至親性命相逼強娶魏嬈，關鍵時刻被假死歸來的陸濯當眾一劍斬殺。同盟魏姝因急於私仇奔赴山莊貽誤戰機，意圖毒害魏嬈的君黛亦自食惡果。隨著羽翼悉數被剪除，兵變迅速潰敗，罪證確鑿的劉狩最終被奪去尊榮、廢為庶人，在絕望中被賜自盡。

終局白虎殿內，韓遼企圖以至親性命相逼強娶魏嬈，關鍵時刻被假死歸來的陸濯當眾一劍斬殺。（微博@詞那長岄）

終局白虎殿內，韓遼企圖以至親性命相逼強娶魏嬈，關鍵時刻被假死歸來的陸濯當眾一劍斬殺。（微博@詞那長岄）

終局白虎殿內，韓遼企圖以至親性命相逼強娶魏嬈，關鍵時刻被假死歸來的陸濯當眾一劍斬殺。（微博@詞那長岄）

毒酒當前揭露帝王心術 算盡一生終成棄子

整場大結局最令觀眾震撼的，莫過於劉狩臨死之際看清的殘酷真相。父皇昔日冊立他為太子，並非看重其治國才幹，亦非真心交託江山，而是冷血地將他推上權力風口浪尖充當箭靶，專門替真正屬意的繼承人劉朔排查異己、抵擋暗箭。

父皇昔日冊立劉狩為太子，並非看重其治國才幹。（微博@看山不是山LT）

父皇昔日冊立劉狩為太子，是為了將他推上權力風口浪尖充當眾矢之的，專門替備受保護的真正繼承人劉朔排查異己、抵擋暗箭。（微博@看山不是山LT）

劉狩機關算盡、雙手沾滿鮮血，到頭來只是一枚替親兄弟「擋刀」、用完即棄的冷血棋子。不少網民在評論區留言：「這場父子較量令人背脊發涼，將封建帝王權術的涼薄與諷刺推向極致。」

其後劉狩逼宮事敗，被廢黜為庶人並賜自盡，至此方才徹底看清父皇布局之涼薄。（微博@看山不是山LT）

其後劉狩逼宮事敗，被廢黜為庶人並賜自盡，至此方才徹底看清父皇布局之涼薄。（微博@看山不是山LT）

劉狩機關算盡、雙手沾滿鮮血，到頭來只是一枚替親兄弟「擋刀」、用完即棄的冷血棋子。（微博@看山不是山LT）

新君登基三年暴斃紅線產子託孤

政變平定後，魏嬈因平叛有功獲朝廷破格封為護國公主，並享食邑五千戶，其弟劉朔亦順利登基。但這場殘酷的權謀旋渦並未停歇，新君劉朔在位短短三年便慘遭暗算暴斃，只留下懷有遺腹子的紅線。

亂事底定後，魏嬈因平定叛亂力挽狂瀾，獲朝廷破格封為護國公主並享食邑五千戶，其弟劉朔亦順利登基。（微博@看山不是山LT）

但這場殘酷的權謀旋渦並未停歇，新君劉朔在位短短三年便慘遭暗算暴斃。（網上圖片）

新君劉朔在位短短三年便慘遭暗算暴斃。（網上圖片）

新君劉朔在位短短三年便慘遭暗算暴斃，只留下懷有遺腹子的紅線。（網上圖片）

新君劉朔在位短短三年便慘遭暗算暴斃，只留下懷有遺腹子的紅線。（網上圖片）

面對動盪局勢，魏嬈臨危受命以公主之尊執掌大局，輔助紅線所生的幼主登基，紅線最終被尊為當朝太后。歷經無數生死離別的陸濯則堅定相守，以最強後盾之姿與魏嬈並肩守護萬里江山。《嫁金釵》打破了傳統古裝劇的大團圓俗套，以無常宿命展現權力反噬的沉重代價。

魏嬈臨危受命以公主之尊執掌大局，輔助紅線所生的幼主登基，紅線最終被尊為當朝太后。（網上圖片）

魏嬈臨危受命以公主之尊執掌大局，輔助紅線所生的幼主登基，紅線最終被尊為當朝太后。（網上圖片）

更多《嫁金釵》圖片：