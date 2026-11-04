56歲梁琤街頭打扮樸素憑「福貴人」被認出　凍齡狀態獲網民激讚

現年56歲的前無綫藝人梁琤，近年淡出香港幕前，將重心轉移至內地發展，並積極經營社交平台。日前有網民在街頭巧遇她，從分享的合照可見，當日梁琤身穿藍色長袖恤衫配搭牛仔褲，打扮低調樸素、休閒隨性，身形依然保持得相當好，絲毫看不出已年過半百，凍齡狀態引來不少網民大讚。其出眾氣質更讓途人一眼認出她是當年《金枝慾孽》中的「福貴人」，她亦親民大方地與粉絲合照。

梁琤低調出動秒被途人認出。（小紅書圖片）

梁琤近年淡出香港幕前，將重心轉移至內地發展。（小紅書＠梁琤）

曾奪金像最佳新演員

梁琤於1990年參選亞洲小姐，雖未能晉身決賽十強，但隨後獲電影監製賞識，主演首部香港電影《黑貓》展開星途。她憑片中「Erica」一角，勇奪1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新人」（現稱最佳新演員），其後接拍多部動作電影，奠定「一代打女」形象。

梁琤憑處女電影《黑貓》中飾演「Erica」一角，獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎。（《黑貓》電影截圖）

當年的梁琤形象硬朗。（網上圖片）

兩度離巢TVB後轉戰內地

梁琤在1995年拍攝電影《影子敵人》時意外嚴重燒傷入院，需接受植皮治療並休養數月，手腕至今仍留有疤痕，亦為她留下難以磨滅的陰影。後來她轉戰電視圈，2004年憑無綫經典劇《金枝慾孽》中溫婉端莊的「福貴人」一角成功轉型，角色至今深入民心。梁琤曾為照顧患癌父親而淡出幕前，直至2013年重返TVB拍攝《鐵拳英雄》等劇集，並於2020年再度約滿離巢，近年全面開拓內地市場。

梁琤參演《金枝慾孽》令人印象深刻。（微博圖片）

古天樂飾演的劉海栢和梁琤飾演的駱曉翠在《烈火雄心》是一對。 （《烈火雄心》電視截圖）