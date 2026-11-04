陳彥行5歲愛女比賽彈錯音奪銀遭嘲諷　霸氣護女：小朋友需多鼓勵

藝人陳彥行（行姐）自2024年公開承認秘密產女升格人母後，不時在社交平台分享母女溫馨點滴。日前陳彥行滿心歡喜分享現年5歲的女兒首度踏上舞台參加鋼琴比賽，並成功勇奪銀獎的片段。



陳彥行（Joyce）自從2024年被傳媒踢爆早已秘密產女後，經常在Facebook「放閃」分享母女日常，讓大眾一同見證這位「小公主」的成長歷程。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

5歲愛女首登台奪銀獎

在陳彥行放出的畫面中，身穿夢幻公主裙的囡囡表現極度淡定，獨自走上台向觀眾鞠躬後從容就座演奏，台風十足。陳彥行透露，鋼琴老師原本盛讚女兒指法與跳音處理得宜，惟上台擺位時不慎找錯「Middle C」，導致整首歌「彈歪晒音」；不過囡囡展現強大心理質素，臨危不亂堅持彈完整首樂曲，最後獲大會頒發銀獎以作鼓勵。

初登大舞台的囡囡雖然中途不慎彈錯音，但仍冷靜繼續彈奏。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

年僅5歲的囡囡雖然有些許緊張，但彈奏得依然有板有眼。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行女兒於此次鋼琴獨奏比賽中勇奪「銀獎」。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

酸民嘲「彈幾粒音贏獎」 行姐反駁：累積經驗需多鼓勵

然而片段曝光後，有網民卻留下刻薄惡評，冷嘲熱諷「彈錯音都有銀獎」、「學得幾粒音就上台表演」。眼見無辜愛女遭受網絡公審與苛責，護女心切的陳彥行隨即挺身而出澄清反駁。她指該比賽絕非坊間普通琴行所辦，而是按年齡嚴格劃分級別的正規賽事，女兒屬於3至5歲組別，演奏的Level 1曲目本就在1分鐘之內。陳彥行大度表示，讓小朋友參賽全為吸收舞台經驗：「經驗是累積回來的，當中一定會經歷多次失敗才會邁向成功，我相信小朋友是需要多點鼓勵的。」

有網民酸陳彥行女兒彈錯音，都有銀獎拿。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行霸氣發文護女。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行成熟且具母愛的體面反擊，迅速獲得了大批家長與網民熱烈共鳴及讚賞，同時亦有其他網民留言熱心鼓勵囡囡：「3-5歲，喺咁多陌生人面前，肯上台唔喊咁完成整首歌，已經好叻女」；「行上台步態好好吖，個樣淡淡定，無緊張擔憂嘅表情，雖然彈錯，但收穫一次寶貴經驗，好值得」。

陳彥行指要給小朋友鼓勵。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

其他網民紛紛加入鼓勵、護航。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

被閨密踢爆另一半是黃子華司機：人生上一堂課

事實上，陳彥行多年來對私生活極其保護且守口如瓶。直到2024年7月，她被傳媒拍到現身幼稚園接放學，才首度坦承早於三年前已秘密生女，當時僅交代伴侶為「簡單低調的圈外人」。怎料隨後卻遭相識長達20年的閨密私下向傳媒爆料，揭露其女兒生父竟是「子華神」黃子華的司機。痛失隱私的陳彥行事後難掩悲憤發文控訴：「人與人之間已經沒有甚麼信任可言了，認識了20年的朋友也會出賣你，人生又上了一堂課。」令人不勝唏噓。

陳彥行另一半被爆是黃子華司機！（IG@joyce1026）

陳彥行事後難掩悲憤發文控訴：「人生又上了一堂課」。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

據悉，陳彥行與另一半交往初期，陳媽媽曾因雙方背景及身份差距懸殊而多次強烈反對。但男方多年來腳踏實地、工作勤奮且對家庭極具責任感，用真誠與行動逐步打動長輩，最終成功破冰獲得陳母認可接納。而在寶貝孫女平安出世後，陳母更豪爽贈送了一間價值逾千萬的北角千呎豪宅作為一家三口的愛巢，如今一家生活美滿溫馨。