港姐冠軍陳詠詩低胸馬甲大騷身材　化身性感天使：乖乖跪低聽命

2025年香港小姐冠軍「學霸女神」陳詠詩（Stacey）一向作風大膽，憑甜美樣子加上出眾身材而圈粉無數。早前一年一度萬聖節，一眾藝人爭奇鬥艷大玩變裝，入行前便已不吝嗇分享靚相的她，亦罕有大解放在社交平台大派福利，上載一組極具視覺衝擊的超性感「天使」美照，並霸氣配文寫道：「乖乖跪低聽命」，瞬間引爆全網暴動。



陳詠詩是《2025香港小姐競選》冠軍。（資料圖片）

單眼放電網民甘願「跪低」

相中的陳詠詩化身性感小天使，頭頂金色光環、背後配戴精巧白色羽毛翅膀，身上則穿上一件極度貼身的純白喱士吊帶馬甲；超低胸剪裁搭配胸前的黑色蝴蝶結與交叉綁帶設計，將其豐滿傲人的上圍與深不見底的事業線展露無遺，性感尺度堪稱歷屆港姐之最。

陳詠詩低胸馬甲超惹火。（IG@staceydevinachan）

陳詠詩側身輕撫秀髮，散發出迷人魅力。（IG@staceydevinachan）

陳詠詩化身性感天使。（IG@staceydevinachan）

這組「天使外表、魔鬼身材」的相片隨即洗版社交網絡，陳詠詩時而輕撫秀髮、時而對著鏡頭單眼放電，加上甜美笑容，將「又純又欲」的極致誘惑演繹得淋漓盡致，更配文寫道：「乖乖跪低聽命」，與平日端莊大方的高貴港姐形象形成強烈反差。大批網民睇到熱血沸騰，紛紛留言狂讚：「簡直係人間天使」、「身材好到犯規」！

陳詠詩桃紅比堅尼有睇頭。（IG@staceydevinachan）

陳詠詩有不少福利美照。（IG@staceydevinachan）

噴血身材！（IG@staceydevinachan）

曾祖父為米業大亨陳瑞祺 情定大學男友感情穩定

除了擁有惹火身材，陳詠詩更是一位內外兼備的「頂級學霸」。曾是前香港藝術體操代表隊成員的她，學業成績極度優異，先後取得名校加州大學柏克萊分校學士及哥倫比亞大學科技管理碩士學位，目前正於英國倫敦大學學院（UCL）遙距攻讀教育博士，入行前更曾在國際科技巨頭亞馬遜（Amazon）任職長達兩年，資歷相當驚人。此外，她的家族背景亦極度顯赫，曾祖父為著名米業大亨陳瑞祺，母親則是香港芭蕾舞學校創辦人，可謂集美貌、智慧與顯赫家世於一身。

陳詠詩一家四口。（IG@staceydevinachan）

陳詠詩的媽媽顏值出眾。（IG@staceydevinachan）

雖然性感美照迷倒萬千網民，但現年20多歲的陳詠詩其實早已名花有主。她與就讀南加州大學、於當地聯校活動結識的男友Martin自2023年相戀至今，感情一直甜蜜穩定。今次陳詠詩趁著萬聖節大方展現不同以往的性感面貌，讓網民大飽眼福。

陳詠詩畢業於哥倫比亞大學碩士，男友Martin則就讀南加州大學。（小紅書圖片）