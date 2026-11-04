超時空男臣II｜戴祖儀加入三大男臣合體　坦言腦筋急轉彎極耗能量

TVB重頭劇《超時空男臣II》今日（4/11）正式舉行開鏡拜神儀式，一眾主角悉數以劇中造型現身，場面相當熱鬧。近年人氣急升的戴祖儀（Joey）亦有份加盟續集，於拜神儀式後接受《香港01》訪問，大談今次參演的興奮心情，並搶先透露其角色的亮點與拍攝現場的爆笑趣事。



十年前追劇被「封嘴」吸引

戴祖儀透露，自己早在十年前仍是學生時，就已經是《超時空男臣》第一集的忠實觀眾，對劇中的經典場面至今記憶猶新。她笑言：「上一次睇都係我十年前喺度讀緊書嘅時候睇嘅，嗰陣時就已經覺得佢哋食雪糕呀、同埋用嘴去封住人哋個嘴令到人哋唔嬲呢件事好新奇！估唔到十年後嘅今日，本宮都可以加入佢哋啦！」

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

對於今次與幾位原班男主角合作，被問到會否有代溝時，Joey即時果斷回應：「絕對冇嘅！佢哋啲笑話、笑料或者自己有好多idea構思都好in嘅，所以都加入得好開心！」

現場腦筋急轉彎極耗能量

談及今次在劇中的角色定位，Joey大方爆料自己飾演一位令人又愛又恨的古代公主，笑稱角色最大特色就是「冇用」：「其實我呢個角色，簡單啲嚟講，我身為公主呢……我係冇用嘅！通常都係喺佢哋三個隔籬，點佢哋做嘢囉，做一個刁蠻嘅公主。」

Joey又指拍攝現場氣氛非常歡樂，除了三位主角之外，還有韋家雄、楊明、徐榮等演員，大家火花十足。不過她亦坦言場面太搞笑，對腦力與體力是一大考驗：「平時cut機嘅時候，嗰種腦轉數、腦筋急轉彎同埋接住佢哋啲笑料，都係一個好大嘅energy嚟架！」

古裝造型快速穿梭現代 搞笑密謀「喊話」要拍30集

今次劇中包含古裝與現代造型，Joey表示古裝頭飾和服裝確實需要不少時間整理，但好在劇情涉及穿越：「好彩地因為我哋穿越劇呀嘛，所以好快我哋就去咗現代，就冇咁複雜啦。」

提到現時無綫劇集集數多為15集左右、節奏更為緊湊，Joey認為現時觀眾偏好快節奏的劇集，濃縮了精華是好事，不過自己亦相當貪心，搞笑透露自己私下在劇組的「小動作」：「所以我成日喺度暗示再拍《超時空男臣III》，咁就變相有30集啦！我連拍攝嘅時候都有喺劇集入面講埋添呀！」

戴祖儀加入三大男臣合體 ，坦言腦筋急轉灣極耗能量。（葉志明攝）

戴祖儀加入三大男臣合體 ，坦言腦筋急轉灣極耗能量。（葉志明攝）

曹永廉、蕭正楠和何廣沛相隔9年再次以古裝造型「合體」。（葉志明攝）