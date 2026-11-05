向海嵐空降《李寶安》惡鬥Brian　首談表姨甥王賢誌破產：佢安好

由金像導演何爵天執導、李尚正主演的HOY首部處境喜劇《你的保安李寶安》，開播首集收視一度飆破 9.4 點締造開台歷史紀錄，惟隨後收視出現震盪回落至4.9點引發網民熱話。導演何爵天表示會順應民意刪改劇本，更火速急召前港姐冠軍向海嵐（Anne）與樂隊廿四味成員李凱賢（Brian）空降客串救亡，二人飾演「臨海峯」住客。日前《星島頭條》直擊拍攝現場，劇組除了假借看回放設局為剛滿52歲的向海嵐突襲補祝壽辰外，更首度以長輩「表姨」身份，開腔回應表姨甥王賢誌早前身陷的巨債破產風波！

開播最高收視一舉錄得9.4點佳績。（《你的保安李寶安》預告截圖）

導演何爵天表示會順應民意刪改劇本。（鄧穎琪 攝）

向海嵐化身挑剔校長激戰Brian

向海嵐今次在劇中飾演一名高傲挑剔校長，對身邊人與事極度嚴苛；而Brian則飾演一名不修邊幅的知名美食KOL，頂著花恤衫、短褲配「鴛鴦拖鞋」大搖大擺登場，甚至特意不修腳甲「大騷腳趾」，完美演繹角色的邋遢粗魯。劇中兩人互看不順眼，在屋苑休息室及電梯內連環嗌交、針鋒相對，喜感滿瀉。

向海嵐化身挑剔校長。（IG@anneheung）

向海嵐惡鬥Brian。（IG@anneheung）

首度與Brian合作的向海嵐，大讚對方私下極度友善且敬業，更爆料對方因不諳中文，第一天開工便將厚厚劇本全部打進手機輸入拼音死背對白；Brian亦笑言全靠手機錄音反覆練習廣東話咬字，更毫不介意「鴛鴦拖鞋露腳趾」的核突造型，搞笑自嘲完全沒修腳甲是「特登騷腳趾」出來。

向海嵐大讚Brian私下極度友善且敬業。（IG@jbs8five2）

導演何爵天突襲推蛋糕為向海嵐補祝52歲

探班日前適逢向海嵐迎來52歲生日，導演何爵天聯同李尚正、曾睿智等一眾演員暗中「設局」，訛稱需要全體出外「睇Playback」，隨後突然推著點燃蠟燭的生日蛋糕突襲現場，令完全蒙在鼓裡的向海嵐大感驚喜；她感動許願身體健康之餘，更誠心期盼劇集收視持續飆升。

劇組為向海嵐補祝生日。

以表姨身份首發聲

另外，向海嵐的表姨甥前東華三院主席、王氏港建家族太子爺王賢誌（Vinci）早前被指欠下「天文數字」巨債，申請破產兼避走加拿大，留下爛攤子。向海嵐首度以表姨身份開腔：「佢嘅私事我就唔多講啦！我都有同佢聯絡，佢都安好嘅，咁我都有同佢屋企人嗰邊聯絡都OK。我覺得佢哋自己家事就佢哋自己會處理，我覺得如果局外人畀啲空間佢哋，唔好話係朋友聽返嚟，可能有些嘢傳嚟傳去會唔同。」

王賢誌早前被指欠下「天文數字」巨債。（IG@mrvinciwong）

以表姨身份首度回應王賢誌破產。

預告「彩虹邨神秘導演」加盟

面對處境劇打擂台的激烈戰況，導演何爵天坦言將陸續邀請更多重量級星級好友客串，更神秘預告將有「來自彩虹邨的導演」驚喜現身！兩大主演李尚正與曾睿智亦對群星加盟大表歡迎，曾睿智笑言起初以為只跟李尚正演對手戲，沒想到導演連番安排濱崎真緒、向海嵐等女神連環空降，令現場賞心悅目；男主角李尚正亦展現招牌幽默：「我哋都盡量去『拱照』群星，作為保安作用係群星來到時要保護佢哋安全。」