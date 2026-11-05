譚旻萱自認感情上好進取主動出擊　大爆追仔秘技：翹下手整下頭髮

「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）與「籃球女神」譚旻萱（Mandy）的戀情持續升溫。黃澤林日前於網台直播公開堅稱兩人於10月才正式相識，惟傳媒與網民比對後發現，譚旻萱早於9月已在社交平台發布搬遷至西貢獨立別墅的帖文，令拍拖時間線引起熱烈討論。



有傳黃澤林豪擲5萬月租西貢別墅築愛巢，與Mandy譚旻萱同居。（IG@tmh_xd）

近日黃澤林飛赴首爾出戰ATP挑戰賽，譚旻萱甜蜜同行。（網上圖片）

《絲打圍爐》封甜美系麻甩女生 遇唔啱對象秒變好兄弟

大批網民翻出譚旻萱一年前作客由連詩雅（Shiga）及練美娟（娟姐）主持的YouTube訪談節目《絲打圍爐》片段。在節目中，外貌出眾的譚旻萱被封為「甜美系麻甩女生」；她坦言因天生身形高大，加上性格率直獨立，自中學起男同學便從未將她視作嬌滴滴的女生看待，反而覺得這種「麻甩」性格與異性相處更為自在舒服。

譚旻萱在節目《絲打圍爐》中自認是「麻甩女子」。（YouTube@ChillGOOD TV）

譚旻萱形容自入行後追求者激增，猶如「新物種」般引來不少人想了解，但她個性愛恨分明，會嚴格將異性劃分為「純兄弟」或「可發展對象」：一旦察覺不心儀的男士對自己有意思，她便會立刻劃清界線，並刻意在對方眼前表現得極度男性化，快刀斬亂麻避免產生不必要的感情誤會。

譚旻萱形容自己入行，猶如「新物種」般引來不少人。（YouTube@ChillGOOD TV）

譚旻萱遇到不心儀的男生會立刻劃清界線。（YouTube@ChillGOOD TV）

自認獵食型「女追男」 鍾意人好正面

當被連詩雅追問在感情中是等待被追求還是主動出擊時，譚旻萱毫不忸怩地坦承自己是極度進取的「主動型」：「我主動㗎！我覺得鍾意人係一件好positive（正面）嘅事，代表你好好，我先會鍾意你，所以我想你知道。既然我鍾意得你，即係你係一個好好嘅人，無論你鍾唔鍾意到我，我淨係想你知道你係一個好好嘅人，就算無發展都ok。」她更透露自己厭惡自大的男生，骨子裡其實極度渴望被保護和照顧。

譚旻萱承認自己是個主動出撃的人。（YouTube@ChillGOOD TV）

譚旻萱的「主動」是因為她想告訴對方他是個好人。（YouTube@ChillGOOD TV）

當練美娟問到如果遇到鐘意的男仔會如何做，譚旻萱更自爆若在生日派對遇到心儀對象，會運用強大的眼神接觸鎖定對方；若在咖啡店遇上心動目標，則會刻意頻繁在對方面前走動穿梭，甚至做出一些帶點「矯情」的小動作，成功吸引男神目光。

譚旻萱會刻意做一些小動作吸引男神目光。（YouTube@ChillGOOD TV）

親揭倒追絕招 分手快狠準「零後悔即抽離」

被娟姐追問如何將曖昧升溫時，譚旻萱更親自傳授一套高段位的親密接觸秘技。她坦言自己很少直接說出「我鍾意你」，而是擅長透過一連串行動與肢體語言表達愛意：「我有次係直接翹對方隻手，大家係有啲嘢，其實呢下動作都係啦……好似一有機會就問今晚一唔一齊食飯，會延長相處時間好耐，我係會好明顯嘅！同埋多啲肢體動作，少少近啲，整下頭髮。」透過不經意的縮短距離與主動翹手，讓曖昧關係瞬間破冰。

譚旻萱自爆會透過一連串行動與肢體語言表達愛意。（YouTube@ChillGOOD TV）

翹下手，整下頭髮，多點親密接觸試探。（YouTube@ChillGOOD TV）

不過，譚旻萱亦強調自己在愛情中拿得起放得低，拍拖時雖會100%全情投入，但一旦察覺感情行不通，便會果斷斬纜絕不拖泥帶水：「唔Work就零悔恨，零後悔，我係可以即刻抽離，唔會唔開心好耐！」