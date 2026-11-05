AP潘宇謙否認影射Ian陳卓賢抄歌　爆遭封鎖：價值觀分歧是導火線

MIRROR成員陳卓賢（Ian）早前推出的新歌《那抹柔光，名為你》被指抄襲潘宇謙（AP）早一天發布的國語歌《碎鑽星球》，更是被發現二人社交平台已互相取消關注，引起網民熱烈討論。日前AP現身《CASH周年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮》接受訪問，談到數月前捲入抄襲風波一事，表示自己從未有影射過好友抄歌，亦不會影響未來跟MIRROR合作。

AP現身《CASH周年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮》接受訪問。（IG@anson.poon）

否認主動發難指控抄襲

面對坊間盛傳他影射好友抄歌，AP在活動上澄清這並非自己本意。他解釋早前在社交平台發文，純粹是以入行十年的幕後人角度，抒發對業界生態及幕後工作人員待遇的觀察，未料被過度解讀成對號入座。至於兩首歌的相似度，AP認為音樂本就見仁見智，聽眾覺得像或不像皆屬主觀判斷，事件演變成目前的局面實屬始料不及。

（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）

直言私下價值觀分歧才是導火線

談及外界關注的「互相取消追蹤」，AP大方直言並非自己先動手，而是發現已遭對方封鎖（block），連帶令帳戶變成沒有追蹤狀態。他坦承兩人的摩擦並不單純因為今次撞歌事件，私下相處時在價值觀上也早有分歧，新歌風波只不過是加速雙方漸行漸遠的導火線。但他亦強調，社交媒體的互動狀態並不代表永遠無法做回朋友。

陳卓賢（Ian）新歌《那抹柔光，名為你》被指抄襲潘宇謙（AP）早一天發布的《碎鑽星球》。（IG@anson.poon）

坦言失去昔日情誼感可惜

兩人早於Ian參加《全民造星》前便師承同一位歌唱導師，相識多年。AP直言事件後雙方已完全斷絕聯絡，雖然數月未有見面，但自認都是成年人，日後碰面亦不會感到尷尬。回想昔日經常聚首創作的日子，他坦言這段友誼走到這一步確實感到惋惜；對於好友早前對風波的回應，他則認為每個人都有表達的自由，自己不會多作揣測。

陳考威年初於澳洲結婚時，Ian及AP都有到場祝賀。(ig@anson.poon)

AP表示不會影響與MIRROR合作

事件發酵後，AP與監製陳考威一度遭受網民及粉絲湧入留言攻擊，近年主力在台灣打拼的他坦言起初確實難以適應，但明白粉絲護主心切，更笑稱至少能讓外界更關注香港音樂。AP表明這場風波未有阻礙他與其他MIRROR成員的音樂合作，自己會堅守作曲人本分，以作品說話。他亦表示現在無玩Threads，就連身形健碩、作風大膽的Tyson Yoshi（程浚彥）亦曾坦言該平台言論氛圍過於激進凶險。