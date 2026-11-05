姚焯菲紐約開睡衣派對粉紅吊帶大解放　配白喱士長襪嘟嘴甜度爆燈

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀音樂商業學士學位課程，雖然遠在異地求學，但一舉一動依然備受關注。近日，Chantel在社交平台大方分享與好友在室內舉辦深夜睡衣派對的最新靚相，破格換上一套粉紅絲綢吊帶睡衣配白色喱士大腿長襪，大展微熟少女魅力，照片一出即刻引發網民熱烈討論。

姚焯菲粉紅吊帶，配白喱士長襪。（IG@chantelyiu）

Chantel戴上毛茸茸的眼罩。（IG@chantelyiu）

充滿少女的甜美氣息。（IG@chantelyiu）

粉紅吊帶少女味滿瀉

相中可見，現年20歲的Chantel狀態大勇，身穿一套充滿甜美浪漫氣息的粉紅色絲綢吊帶睡衣，衣邊綴以精緻荷葉邊，下身更特別襯上純白喱士大腿長襪，大曬青春本錢。向來童心未泯的她，頭上戴著帶有黑白觸角設計的卡通毛茸茸眼罩，身後還悄悄加上一對透視仙氣小翅膀裝飾，造型既夢幻又富玩味感。Chantel除了與同場好友親密合照，更連環上載多張超近鏡自拍，對著鏡頭單眼兼嘟嘴賣萌，鏡頭下皮膚白皙細緻、膠原蛋白滿滿，少女感滿瀉。

參加睡衣派對。（IG@chantelyiu）

呂慧儀鍾柔美齊派心

這組破格又可愛的私密派對照片曝光後，短短數小時便引來逾萬人點讚，連一眾圈中前輩與「After Class」好姊妹都被電暈。前輩「長腿蟹」呂慧儀以及同屆戰友鍾柔美（Yumi）紛紛現身留言區送上心心眼表情符號，激讚她「Cute到爆！」一眾粉絲「小菲象」更是瘋狂洗版，紛紛留言大讚：「粉紅色吊帶真係好搶眼！」、「絕對領域所向披靡」、「初戀臉真係長大咗，又甜又有星味」、「呢套睡衣造型根本係童話仙女下凡」。