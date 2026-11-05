Ian冷淡答覆潘宇謙「暫非朋友」論　關係跌至冰點拒再回應

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（5日）現身尖沙咀出席時尚品牌活動，現場吸引大批歌迷把商場擠得水洩不通。面對日前音樂拍檔潘宇謙（AP）公開披露二人因私事鬧翻、目前「暫時不是朋友」且被Ian率先取消關注的言論，Ian在接受《星島頭條》訪問時態度明顯降至冰點，直言未有留意對方言論，更拒絕再作任何回應，決意為這場合作變調的風波畫上句號。

Ian冷淡回應「抄襲風波」。(胡凱欣 攝)

潘宇謙的單曲《碎鑽星球》與Ian一手包辦創作的作品《那抹柔光，名為你》鬧抄襲烏龍。（IG@anson.poon）

從「創作三劍俠」到互相Unfollow

Ian與獨立歌手潘宇謙及音樂監製陳考威，過去曾因合作無間而被樂迷合稱為「創作三劍俠」。然而這段昔日情誼在今年4月驟起波瀾，潘宇謙於4月28日推出國語單曲《碎鑽星球》，與Ian一手包辦創作的原創作品《那抹柔光，名為你》（4月29日上架）推出時間僅相隔一天，隨後因曲風和編曲構思頗為相似，在網上掀起熱烈討論與「抄襲鬧雙胞」的猜測。

隨着風波發酵，潘宇謙曾發文探討創作版權與署名問題，被部分網民視為影射。隨後外界更發現兩人在IG上互相取消關注，令兄弟決裂的傳聞甚囂塵上。日前潘宇謙出席活動時首度開腔澄清，強調自己從未指控過抄襲，認為純屬巧合與風格相似。但他亦大方承認與Ian關係確實轉趨疏離，直認彼此因私事產生分歧，更透露是Ian先行取關，慨嘆做朋友講求緣分，現階段已非好友。

Ian冇睇潘宇謙訪問堅拒糾纏

面對潘宇謙近日的主動解畫，今日現身的Ian顯得相當冷靜且抽離。被問及是否有留意對方的訪問及「不再是朋友」的說法時，Ian語氣淡然地表示完全沒有留意相關報道。對於二人互退追蹤以及私事不和的指控，Ian明確表示不打算再作任何回應，並強調該事件在早前已經作出過交代，如今對他而言「已經告一段落」，不願再在公開場合隔空多言。其簡潔冷淡的應對，被現場媒體視為刻意淡化爭議、與舊拍檔劃清界線的舉動。

Ian未看潘宇謙訪問拒糾纏。（IG@anson.poon）

家藏40支香水助創作

撇開是非糾紛，Ian在活動現場心情未受太大影響，更與在場「Hellosss」（粉絲暱稱）大方分享個人生活細節。他透露自己是香水重度愛好者，家中收藏近40支香水，平日會根據每日心情調配使用，甚至在寫歌時將香氣視為激發靈感畫面與放鬆情緒的催化劑。聽到有作家會在手稿留香的習慣後，他笑言未來也打算效法，為自己的每首樂曲賦予專屬香氣。被問及挑選香水給伴侶的心得，他認為氣味極具個人特質，選購時必須符合對方的個性與氣質，這也是展現細心與誠意的關鍵。

陳卓賢會送香水給女友。（IG@iancychan）

視工作重於頒獎禮獎項

談到工作動向，早前缺席商台叱咤頒獎禮記者會的Ian解釋，缺席純粹因檔期工作所致。由於元旦期間需要全力備戰澳門音樂會，屆時亦極大機會無法出席叱咤頒獎典禮。針對粉絲擔心缺席恐影響獎項得益，Ian坦言做音樂從來不是為了獎項，初衷純粹是創作本身，因此現階段必定以公司的演出工作為第一優先。

此外，MIRROR明年演唱會的小組排練已正式啟動，Ian透露排練現場會做好防疫戴上口罩，更預告演唱會將帶來前所未見的成員合作陣容。至於澳門舞台上是否有機會與前輩羅志祥同台合唱，或與姜濤上演話題十足的互動，他則笑言一切視乎節目流程安排，目前專心把舞台表演做到最好。