秦漢台北被捕獲潮流穿著零老態唔似80歲　曾與林青霞苦戀近廿年

早前舉行的「第61屆金鐘獎」上，現年80歲的台灣資深男星秦漢憑藉劇集《忘了我記得》中細膩演繹失智父親「程光齊」一角，成功勇奪迷你劇集男主角獎！這是他繼1988年憑經典劇作《庭院深深》入圍第23屆金鐘獎男演員獎後，出道60年首度成功抱回金鐘視帝獎座。而這位曾紅遍兩岸三地的昔日文藝片首席巨星，日前現身台北街頭被網民野生捕獲，其超狂的凍齡狀態與型格打扮隨即在網絡掀起熱話。



秦漢在《忘了我記得》中飾演程光齊，是謝盈萱飾演的樂樂父親，獲得第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎。（《忘了我記得》劇照）

這是秦漢出道60年首度奪得金鐘獎迷你劇集男主角獎，亦是時隔38年再度於金鐘獎寫下里程碑。（《忘了我記得》劇照）

80歲秦漢身形挺拔 零老態被讚「至死是少年」

從網民分享的偶遇照片可見，秦漢一身行頭隨性又極具街頭潮流感，視覺年齡足足比實際年齡年輕廿載，宛如活力十足的60歲型格大叔，完全顛覆大眾對八旬長者的想像。只見他頭裹淺藍色頭巾，頸上隨意掛著潮爆的藍黑色全罩式大耳機，身穿休閒黑T恤配搭灰色運動短褲及黑色打底Leggings，肩上挎著簡約米白色帆布袋，一邊推著單車一邊悠閒游走街頭，格調滿分。在網民的「零修圖」鏡頭下，秦漢面部肌膚依然緊緻，未見明顯的深刻皺紋，一雙眼睛更是炯炯有神；面對熱情上前打招呼的網民，他態度極度親切從容，毫無巨星架子，身形挺拔、步履輕盈，獲全網激讚是名副其實的「神級凍齡男神」，完美演繹「男人至死是少年」。

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。（網上圖片）

秦漢不僅體態年輕，思想亦極為開明豁達，絲毫沒有傳統長者的忌諱與包袱。早前談及一手捧紅他的恩師瓊瑤於去年辭世一事，秦漢坦言十分理解並全心尊重對方的決定。對於自己的生死大限，他亦表現得相當坦然，大方剖白生死觀，直言如果自己日後不幸罹患重病，亦會選擇採取主動的方式去面對與安排，率性通透的人生態度令人敬佩。

秦漢曾大方剖白生死觀：若患重病會主動面對。（《忘了我記得》劇照）

秦漢年輕時好靚仔。（網上圖片）

「二秦二林」愛恨糾纏數十載

回顧70至80年代，秦漢與秦祥林、林青霞、林鳳嬌並稱為「二秦二林」，稱霸台灣文藝愛情片影壇；而戲外秦漢與林青霞長達近廿年的世紀苦戀，比瓊瑤劇更具戲劇張力。當年兩人因合作電影《窗外》日久生情，隨後傳出林青霞因病入院，已為人夫的秦漢焦急趕赴探視，引爆妻子邵喬茵積壓多年的怨氣，最終秦漢與邵喬茵於1980年正式離婚。其後林青霞赴美進修，秦祥林展開猛烈追求並一度訂婚，但婚約維持4年後於1984年解除；至1985年經瓊瑤從中牽線撮合，秦漢與林青霞再度世紀復合，無奈糾纏多年始終未能修成正果，直至1994年林青霞下嫁香港富商邢李㷧，這段轟動華語娛樂圈的苦戀才正式落幕。

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。（網上圖片）

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。（網上圖片）

秦漢兒子孫國豪早年亦曾公開爆料，當年父親為避開狗仔隊長鏡頭偷拍，特意與林青霞挑選同一個屋苑居住，女方住A座、男方住 B 座，兩棟大廈的地下停車場（B1）剛好打通，每次電梯門一打開便能看見「林阿姨」在對面，四通八達的地庫也成為當年這對巨星情人最常碰面的秘密約會基地。