林煒專訪｜認可女兒林愷鈴演藝事業表現　感謝網民讓父女間有交集

57歲「花系列」男神林煒threads翻紅，年少的俊美容貌被網友封為「上古許光漢」，消息傳回香港，女兒林愷鈴回應：「替爸爸開心，他的作品在這麼多年後被大家欣賞，尤其台灣網友很會寫（評論），看了很暖心、很感動。」林煒受訪聽到女兒的評價，也表示：「對啊，我也感謝threads，沒有這個話題，可能我跟女兒也沒有太多交集。」



林煒女兒港大建築系畢業 兒子英國名校出身

林煒跟香港前妻龔慈恩育有26歲林愷鈴、23歲林卓毅，多年來親子關係既近又遠，林煒說平時不太敢主動詢問女兒的工作，怕干涉太多，關心她的感情生活那是更不可能：

小朋友應該有自己的世界，不該問太多，她想跟我說再說，不提就不說了。我只有她健康、開心就好。

林煒當年因「花系列」躍上台灣一線。（TVBS授權使用）

他透露林愷鈴3歲時就送她進兒童合唱團，受訓後去歐洲比賽，接受聲樂老師指導，從小女兒就對音樂方面展現天分、興趣，他也對女兒走演藝圈沒有意見：

我留意到她不只唱流行歌，她喜歡寫歌，她有自己的情感要訴說，唯一條件是大學畢業，後來她把港大建築系讀完，跟她的經紀公司就啟動工作。

林煒透露，女兒大學期間便以兼職方式接觸演藝圈，直到完成學業才全心投入，他對女兒的表現相當肯定，認為她能夠在演藝工作斷斷續續的情況下，仍交出不錯的成績，已經相當努力，也讓他感到欣慰。至於23歲兒子林卓毅，林煒聽媽媽說，他在加拿大擔任實習律師：「兒女我都沒操什麼心，我是陪玩的，跟他們一起胡鬧。」

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林煒笑憶，兒子小時候很喜歡穿他的衣服、鞋子，「有天他買一雙很潮的鞋子，我跟著偷偷買一雙，他很不開心問『你為什麼要跟我一樣』，他就是覺得他要帥，不要跟他一樣」，兒子先後到加拿大愛普比學院、英國杜倫大學求學，這段磨練讓他蛻變為一個成熟的大人：「以前在家裡是別人煮飯給他吃，到了英國要自己打電話回來問菜怎麼煮，獨立很多、長大很多。」

林煒坦言，上次父子碰面是兩年前，回香港簡單聊了幾句。對於孩子的未來，他抱持放手態度，「我的成就也沒有高多少，我能做的是小時候把基礎框架建立好，人生是你的，不是我的。」至於網友因為兒女外型出眾，紛紛喊他「岳父」、「公公」，林煒也幽默表示，他已經從「國民老公」變成「公公」，大家就當成一個話題，從中享受到快樂就好。

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