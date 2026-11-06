李嘉欣夜聚百億名媛閨密團　56歲零瑕疵凍齡美顏穩坐C位

現年56歲的「最美港姐」李嘉欣（Michele），自2008年下嫁富商許晉亨並誕下愛兒許建彤（Jayden）後，便淡出幕前過著養尊處優的豪門少奶奶生活。近年她甚少在螢光幕前亮相，但私下社交生活依然相當豐富，不時在網絡分享日常與上流名媛圈聚會的點滴。



1988年，李嘉欣獲得香港小姐競選冠軍，正式進入演藝圈。（TVB）

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，兩人一直恩愛如初。（IG＠michele_monique_reis）

李嘉欣約百億名媛閨密夜聚

昨日（5日），李嘉欣於IG限時動態上載了一張與名媛好友聚會的合照，並附上「GIRLS' NIGHT」字樣及香檳碰杯貼圖。這場「閨密之夜」的出席陣容可謂極度鼎盛，同場同框的好友位位身家豐厚、來頭非凡，包括遠東集團創辦人兼亞視前主席邱德根孫女、邱達昌女兒邱詠賢，已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie），以及永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡，堪稱集齊香港「百億富豪家族」兒媳的頂級貴婦聚會。

李嘉欣與名媛閨密們聚會。（IG＠michele_monique_reis）

合照中，五位名媛打扮優雅大方，並排坐在極具情調的紅色天鵝絨長梳化上。而穩坐正中間「C位」的正是李嘉欣，足見她在這群頂級名媛好友心目中的超然地位與好人緣。有別於過往出席高級品牌活動時的珠光寶氣與華麗晚裝，李嘉欣當晚的打扮顯得相當隨性且極具親和力：她僅身穿一件墨綠色休閒外套，內搭簡約的黑色圖案T恤，下身搭配一條淺色牛仔褲，整體造型休閒輕便，卻絲毫無損其與生俱來的名媛貴氣與優雅儀態。

李嘉欣好靚呀。（IG＠michele_monique_reis）

早前李嘉欣便獲她的名媛好友為她慶祝56歲生日。(歡歡喜喜@小紅書)

56歲大美人肌膚白皙緊緻零瑕疵

雖然聚會現場燈光昏暗偏向暗沉，甚至帶有極易暴露面部瑕疵與油光的紫紅調「死亡光線」，但即便在如此苛刻的拍攝條件下，鏡頭前的李嘉欣依然皮膚白皙光潔、緊緻飽滿，狀態極佳，臉上完全看不出半點歲月痕跡。李嘉欣與身旁的四位名媛好友齊齊對著鏡頭展露甜美而自信的燦爛笑容，各自展現動人風采；而李嘉欣無懈可擊的凍齡面貌更再次驚艷網民，完美示範「最美港姐」歷久彌新的頂級神顏。

李嘉欣身材好好，歲月好似沒有在她身上留下痕跡。（IG＠michele_monique_reis）

李嘉欣身材好好，歲月好似沒有在她身上留下痕跡。（IG＠michele_monique_reis）